嘉義縣新增確診十980人跌破千人 疫情逐漸脫離高原期

嘉義縣衛生局長趙紋華下午線上防疫快報，公布新增確診980人，她說，昨天公布1417例，是因假日通報時間差，今天降到千例以下，以近一周趨勢圖研判，嘉縣逐步脫離高原期，但民眾仍不可鬆懈，守護家中老小，完整接種疫苗是最重要的事。

新增確診者有症狀212人，無症狀768人，年齡介於2個月-101歲，12歲以下126人，65歲以上162人。累計全縣12歲以下染疫幼童5329 人，65歲以上也有587人，目前居家隔離880人，輕症居家照護7369人。

目前12-17歲BNT第3劑接種率64.7%，還有6場次校園持續接種中，兒童第2劑莫德納46院所同步提供服務，長者第4劑完成率52.57%，25、26日假日還有14場接種站，請符合接種資格鄉親踴躍施打，平時應落實戴口罩、勤洗手，有症狀可先用快篩監測。

疫情直播邀溪口鄉衛生所醫檢師陳宏銘，說明家用快篩劑使用方式，使用快篩前先用肥皂和水徹底清洗手部，採檢時頭部向後傾斜約70度，採檢刷插入鼻孔旋轉15秒，兩邊鼻孔都須檢測，採檢後刷子插入試管底部，轉動3-5次後靜置1分鐘，再將3滴試劑滴入卡匣中，等待15分鐘後就可以知道檢測結果。

採檢結果如為陽性，務必在檢測卡匣 (片)寫上姓名及檢測日期，以夾鏈袋或塑膠袋密封包好，全縣85家1條龍院所都配置有抗病毒藥劑，提供診斷和用藥服務，其中有26家有夜診服務，50家開設假日診，民眾可以現場或採視訊方式看診，相關醫療院所資訊請上嘉義縣衛生局網站查詢。