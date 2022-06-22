嘉市殯葬園區聯外道路3期拍板補助2.8億 工期約4年

位於嘉義縣水上鄉的嘉市殯葬園區周邊道路狹窄，中央補助縣府拓寬2條聯外道路，市府規畫另闢1條形成環狀線，市府5年前起爭取補助未果，立委王美惠今宣布交通部確定核定納入生活圈道路計畫，總經費3.6億、中央補助約2.84億元；市府民政處說，先前規畫4年完工，接到公文會立即啟動。

民政處長劉美鳳指出，市府規畫從公墓區，新闢聯外道路出來連接嘉138鄉道，總長1547公尺、寬度達15公尺，規畫案已送交通部審核，整條路穿越園區，連接1和2期，牽涉墓地要遷葬，頭尾部分要拓寬、中間402公尺要打通，工期約4年，盼盡快開通，「讓喪家到殯葬園區的最後一哩路更順暢」。

縣府建設處長郭良江表示，從水上鄉忠和國小對面進入的嘉138線為第1期，會拓寬923公尺，第2期從138線岔路往南接火化場的路，拓寬730公尺，當時辦公聽會地方反彈認為應配合3期一起做，否則只是單向、效益不大，待接到中央公文，將會展開工程，約1年。

王美惠說，殯葬園區聯外道路拓寬改善工程共分3期，縣府規畫的第1、2期工程已進行中，但市府主導的第3期因經費問題屢屢卡關，她也多次在質詢時與行政院長蘇貞昌、內政部及交通部的首長研商，去年11月邀請到現地會勘，終獲交通部允諾納入補助，市府5月完成計畫修正送交公路總局。

民政處表示，第3期計畫2016年起就提出，市長黃敏惠上一任開始爭取，不過一直無法比照補助縣府，近年市長黃敏惠、立委王美惠同步爭取；市議員鄭光宏說，屆時串接起來殯葬園區就不會像現在單一條道路進出，環狀能分流，改善假日、殯葬大日交通。