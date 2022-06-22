快訊

中重症+281例、171人病歿 新增4歲女童腦炎亡

今增本土確診5萬2213例 莊人祥：推估明起病例降至5萬以下

阿富汗規模6.1強震 當地官員：至少250人死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市殯葬園區聯外道路3期拍板補助2.8億 工期約4年

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市殯葬園區聯外道路計畫的第3期，中央核定補助2.8億元。圖／嘉義市政府提供
嘉市殯葬園區聯外道路計畫的第3期，中央核定補助2.8億元。圖／嘉義市政府提供

位於嘉義縣水上鄉的嘉市殯葬園區周邊道路狹窄，中央補助縣府拓寬2條聯外道路，市府規畫另闢1條形成環狀線，市府5年前起爭取補助未果，立委王美惠今宣布交通部確定核定納入生活圈道路計畫，總經費3.6億、中央補助約2.84億元；市府民政處說，先前規畫4年完工，接到公文會立即啟動。

民政處長劉美鳳指出，市府規畫從公墓區，新闢聯外道路出來連接嘉138鄉道，總長1547公尺、寬度達15公尺，規畫案已送交通部審核，整條路穿越園區，連接1和2期，牽涉墓地要遷葬，頭尾部分要拓寬、中間402公尺要打通，工期約4年，盼盡快開通，「讓喪家到殯葬園區的最後一哩路更順暢」。

縣府建設處長郭良江表示，從水上鄉忠和國小對面進入的嘉138線為第1期，會拓寬923公尺，第2期從138線岔路往南接火化場的路，拓寬730公尺，當時辦公聽會地方反彈認為應配合3期一起做，否則只是單向、效益不大，待接到中央公文，將會展開工程，約1年。

王美惠說，殯葬園區聯外道路拓寬改善工程共分3期，縣府規畫的第1、2期工程已進行中，但市府主導的第3期因經費問題屢屢卡關，她也多次在質詢時與行政院長蘇貞昌、內政部及交通部的首長研商，去年11月邀請到現地會勘，終獲交通部允諾納入補助，市府5月完成計畫修正送交公路總局。

民政處表示，第3期計畫2016年起就提出，市長黃敏惠上一任開始爭取，不過一直無法比照補助縣府，近年市長黃敏惠、立委王美惠同步爭取；市議員鄭光宏說，屆時串接起來殯葬園區就不會像現在單一條道路進出，環狀能分流，改善假日、殯葬大日交通。

另，針對園區內殯葬設施更新，王美惠說內政部辦理「殯葬設施量能提升計畫」，市府已提報，預計匡列總經費1億5750萬元，用於汰換6座火化爐，對應3套污染防制設施，內政部月底前召開審查會議。

嘉市殯葬園區聯外道路計畫的第3期，市府表示將拓寬、打通殯葬園區，中央核定補助2.8億元，工期4年。圖／嘉義市政府提供
嘉市殯葬園區聯外道路計畫的第3期，市府表示將拓寬、打通殯葬園區，中央核定補助2.8億元，工期4年。圖／嘉義市政府提供
立委王美惠（左）今宣布交通部確定核定嘉市殯葬園區聯外道路計畫第3期，納入生活圈道路計畫，總經費3.6億、中央補助約2.84億元。圖／立委王美惠提供
立委王美惠（左）今宣布交通部確定核定嘉市殯葬園區聯外道路計畫第3期，納入生活圈道路計畫，總經費3.6億、中央補助約2.84億元。圖／立委王美惠提供
立委王美惠（後排左）今宣布交通部確定核定嘉市殯葬園區聯外道路計畫第3期，納入生活圈道路計畫，總經費3.6億、中央補助約2.84億元。圖／立委王美惠提供
立委王美惠（後排左）今宣布交通部確定核定嘉市殯葬園區聯外道路計畫第3期，納入生活圈道路計畫，總經費3.6億、中央補助約2.84億元。圖／立委王美惠提供

交通部 內政部 黃敏惠

延伸閱讀

雲嘉南4縣市攜手「夏至藝術節」 7到9月60場演出

雲嘉南4縣市夏至藝術節 8大主題60場次展演

嘉市長黃敏惠與長輩觀賞公益電影 省思高齡社會未來問題

竹縣長楊文科確診 嘉市長黃敏惠同場頒獎典禮快篩陰性

相關新聞

嘉義縣新增確診十980人跌破千人 疫情逐漸脫離高原期

嘉義縣衛生局長趙紋華下午線上防疫快報，公布新增確診980人，她說，昨天公布1417例，是因假日通報時間差，今天降到千例以...

嘉市殯葬園區聯外道路3期拍板補助2.8億 工期約4年

位於嘉義縣水上鄉的嘉市殯葬園區周邊道路狹窄，中央補助縣府拓寬2條聯外道路，市府規畫另闢1條形成環狀線，市府5年前起爭取補...

檢驗人力最少平均量能卻最高 台南環保局這麼做

台南市環保局檢驗室編制只有7人，為6都中人數最少，但平均檢驗能量卻是6都最高，去年檢驗樣品量4030件，其中水汙染件數最...

市長獎陪你拍！黃偉哲：去年市長獎可補拍歡迎學生挑戰

台南市長黃偉哲周日頒獎給國中小畢業生市長獎，承諾「只要你比得出動作，市長都會陪你拍」。獲獎學生使出渾身解數擺拍出各種創意...

提振傳統市場買氣 台南推「1集2戳3抽」 頭獎電動機車

疫情衝擊經濟，為振興傳統市場買氣，台南市長黃偉哲今天宣布推出「1集2戳3抽」台南菜市好禮抽獎三重奏活動，

嘉市府13機關開辦多元支付 可獲100禮券還抽iPhone

鼓勵零接觸付費，嘉義市政府已整合13個公家機關提供信用卡、電子票證及電子支付等多重付費新選擇，並加碼推出「好禮三重奏」抽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。