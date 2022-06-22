檢驗人力最少平均量能卻最高 台南環保局這麼做

台南市環保局檢驗室編制只有7人，為6都中人數最少，但平均檢驗能量卻是6都最高，去年檢驗樣品量4030件，其中水汙染件數最多。環保局表示，高檢驗能量的秘訣是，每項檢驗都會有等待期，利用等待期作其他檢驗，而且每兩周開一次精進研討會，提升檢驗技術，檢驗人員認為雖辛苦但值得。

6都中部分縣市環保局檢驗室編制20多人，雖然檢驗項目較多，但台南市雖僅有7名人力，檢驗能量依然最高。南市環保局表示，台南河川多，要處理的水汙染檢驗案也較多，去年水汙染檢驗案件就有1658件，其中檢測不合格並依水汙法裁處共250件，金額2683萬元。

另前年底才成立的「異味污染物官能測定室」，專處理空汙異味檢舉，而且要在最短時間完成檢測，去年執行異味檢測41件，判定違規6件，裁罰124萬元。

環保局表示，很多水汙染案件，應涉及微生物等問題，具有時效性，必須在24小時內完成檢驗，或是有些汙染案因涉及移送等問題，也有急迫性，檢驗工作壓力大也很忙碌。

而水汙染案件主要要驗重金屬，只要含量超過標準值一些些，裁罰的金額就很高，因此除了速度快外還要顧及品質、品管，數據要精確，以接受業者挑戰。

不少業者收到罰單後會挑戰數據，質疑不準確，即使訴願被駁回，也有部分業者會提起行政訴訟，南市環保局表示，10多年來尚未因數據不準確而被判環保局敗訴，也顯示顧及檢驗的品管與品質。

最近環保署考核各縣市環保局檢驗室的檢驗量能與能力出爐，台南市通過水質水量、廢棄物、飲用水等32項盲測考驗，榮獲最高榮譽特優獎。

環保局表示，盲測試驗是檢驗能力的考驗，在盲測時環保署提供1個樣本，以檢驗水的化學需氧量來說，只告知要測出什麼，至於測出多少濃度就得靠自己。

檢驗員說，每個樣本的檢測的時間從24小時到1周不等，檢驗完盲測樣本、送出報告，接下來就等著公布答案。在接受考核的那段時間，日常工作也不能忽略，大家很有壓力，但能獲得特優，內心無比歡喜。

局長謝世傑表示，環保局檢驗室通過全國認證基金會 (TAF)認證，秉持公正、一致性及保密的規範執行檢驗，檢測項目有化學需氧量、生化需氧量、懸浮固體與重金屬等27項水質檢驗項目，及事業廢棄物共10項檢驗項目；另提供市民非包裝飲用水付費檢測服務，詳情可上環保局網站查詢。