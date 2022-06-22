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市長獎陪你拍！黃偉哲：去年市長獎可補拍歡迎學生挑戰

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
「只要你比得出動作，市長都會陪你拍！」台南市長黃偉哲今年和市長獎優秀學生拍照，引起廣大回響。圖／取自黃偉哲粉專
「只要你比得出動作，市長都會陪你拍！」台南市長黃偉哲今年和市長獎優秀學生拍照，引起廣大回響。圖／取自黃偉哲粉專

台南市長黃偉哲周日頒獎給國中小畢業生市長獎，承諾「只要你比得出動作，市長都會陪你拍」。獲獎學生使出渾身解數擺拍出各種創意姿勢，其中一名學生擺出魔王級的一字馬，黃偉哲傻眼求饒，引起廣大回響。

去年因疫情取消實體畢業典禮也取消市長合照，許多家長和學生都覺得遺憾，市長黃偉哲今天表示如果學生願意可以補拍，目前初步決定在7月9日溪南、溪北各一場 。

黃偉哲在臉書分享與頒獎學生的合照，各種五花八門的擺拍姿勢，有比小花、比愛心、金雞獨立之外，黃偉哲都從善如流完成，他說，「每個都是有備而來、創意十足，唯一有個魔王級的軟Q好腰力，我真的被考倒了……」、「一字馬饒了我吧！」、「比小花我最開心，輕鬆寫意」。網友笑翻說「市長好親民！好可愛！」、「市長沒偶包」。

黃偉哲說，去年畢業生市長獎因疫情嚴峻停辦，今年總算能夠辦實體頒獎，他很榮幸能與全台南優秀的學生合影，為給學生畢業典禮留下一個特別的回憶，他也答應大家，「只要你比得出動作，市長都會陪你拍！」

學生有備而來，有人擺出竹竿舞下腰和一字馬，黃偉哲也賣力配合 ， 雖然筋骨不夠軟Q，姿勢無法百分百到位，仍誠意十足，原本制式的頒獎典禮，也充滿笑聲與歡樂，讓學生和家長都大讚市長配合度高、十分親民。

不少家長看了後紛紛留言，去年市長獎得獎人是否能與市長補拍，沒有畢業典禮，最後連與市長拍照也取消，真的好失望。市長黃偉哲今天回應宣布可以補拍，也歡迎任何姿勢挑戰，唯一的條件是「不能打臉」。

教育局長鄭新輝說，已著手規畫，但擔心同一場人次太多，因此會先調查家長和學生的意願，目前初步是排7月9日視人數再進行是否增加場次。

「只要你比得出動作，市長都會陪你拍！」台南市長黃偉哲今年和市長獎優秀學生拍照，引起廣大回響。圖／取自黃偉哲粉專
「只要你比得出動作，市長都會陪你拍！」台南市長黃偉哲今年和市長獎優秀學生拍照，引起廣大回響。圖／取自黃偉哲粉專
台南市長黃偉哲「陪你拍」挑戰，只有一個動作不允許就是「打臉」。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲「陪你拍」挑戰，只有一個動作不允許就是「打臉」。記者吳淑玲／攝影
「只要你比得出動作，市長都會陪你拍！」台南市長黃偉哲今年和市長獎優秀學生拍照，引起廣大回響。圖／取自黃偉哲粉專
「只要你比得出動作，市長都會陪你拍！」台南市長黃偉哲今年和市長獎優秀學生拍照，引起廣大回響。圖／取自黃偉哲粉專

黃偉哲 畢業典禮

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