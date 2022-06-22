快訊

具俊曄、大S婚禮照首度曝光！刺青婚戒閃瞎眾人

低調千億富豪少主掌南山 尹崇堯騎機車上學、結婚只擺一桌

台中高壓電線跳脫！海線5區今早逾4萬戶大停電

稀有夏候鳥「董雞」台南現蹤 環團籲加強棲地保育

中央社／ 台南22日電

台南有鳥友約10天前在東山區發現1隻台灣少見的夏候鳥「董雞」，不久後在濱海的將軍區也拍到3隻董雞現蹤，保育團體希望民眾重視農地與濕地環境保育，提供更多棲地。

台南市生態保育學會理事長邱仁武今天告訴中央社記者，鳥類攝影家吳素娥10天前與另2名攝影家受邀前往東山區拍攝1隻董雞身影後，2天前在將軍區一處農田聽到董雞叫聲，剛開始還以為幻聽，不敢相信在無意間會碰到這種在台灣少見的鳥類，感到非常驚喜。

吳素娥表示，日前首次在東山區拍攝董雞身影時才知道董雞「董！董！董！」的招牌鳴叫聲，後來在將軍區聽到熟悉的聲音，用望遠鏡仔細搜尋多塊農田，先找到1隻董雞公成鳥，後續又發現1隻母成鳥及1隻換羽中的公亞成鳥。

吳素娥指出，董雞在台灣是夏候鳥，或許有機會孵蛋或育雛，但因比較少見難以觀察，目前不知道拍到的這3隻是否同屬1個家庭。

依行政院農委會林務局官網資料，董雞列為陸域保育類野生動物名錄中的「其他應予保育野生動物」，在台灣屬於稀有夏候鳥。

邱仁武表示，董雞屬秧雞科，早年在台灣還算常見，主要棲息在沼澤地或稻田，以水生昆蟲為主食，後來可能因農田使用農藥以及棲地減少，在台灣變成稀有夏候鳥。董雞生性膽小，一有風吹草動就會快速尋找地形地物進行掩蔽。

邱仁武說，董雞雄鳥夏羽身體大致黑褐色，冬羽身體大致黃褐色，雌鳥則類似雄鳥冬羽，雄鳥繁殖期間常發出「董、董、董」像打鼓的鳴唱聲，因而常被農民稱為「田董」。台南市近日在山區及海邊先後發現董雞身影，希望大家更重視農地及濕地環境保育，提供優質棲地，說不定可讓董雞繁殖下一代。

台南 軍區

延伸閱讀

稀有夏候鳥現蹤 南市將軍發現3隻「董雞」鳥友欣喜

影／環團到中鋼大樓快閃！訴求制定積極減碳目標及策略

減塑腳步要加快 環團促地方提飲料杯限用措施

新北2022濕地夏令營即起報名 體驗精彩有趣生態與防洪

相關新聞

提振傳統市場買氣 台南推「1集2戳3抽」 頭獎電動機車

疫情衝擊經濟，為振興傳統市場買氣，台南市長黃偉哲今天宣布推出「1集2戳3抽」台南菜市好禮抽獎三重奏活動，

嘉市府13機關開辦多元支付 可獲100禮券還抽iPhone

鼓勵零接觸付費，嘉義市政府已整合13個公家機關提供信用卡、電子票證及電子支付等多重付費新選擇，並加碼推出「好禮三重奏」抽...

台南邀高手設計古早味營養菜單 征服長輩的胃

台南市社會局推出「咱叨灶咖ㄟ古早味－長者營養菜單製作比賽」，提倡長者健康飲食並運用在地食材呈現台南美味。第一名可獲得1萬...

雲林食用玉米全區都救助 受災農7月1日前可申報

雲林縣食用玉米受5月強風豪雨影響，出現超過2成災損情形，農委會啟動全縣天災救助，受災農民今天起到7月1日期間，可向土地所...

限額240名 台南芒果農遊體驗輕旅行明受理報名

台南市政府農業局下月辦理芒果產地輕旅行，總有240個名額，規畫玉井等6條農遊體驗行程，安排生產者詳細介紹芒果園、實際體驗...

克服疫情與缺水 台南安定游泳池下月重新營運

暑假將至，在考量防疫與消暑鍛鍊體魄需求，台南市安定區游泳館因疫情及缺水休館2年後，將於下月將重新開放。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。