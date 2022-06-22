提振傳統市場買氣 台南推「1集2戳3抽」 頭獎電動機車

疫情衝擊經濟，為振興傳統市場買氣，台南市長黃偉哲今天宣布推出「1集2戳3抽」台南菜市好禮抽獎三重奏活動，

從6月28日起至8月7日止，將由東菜市、六甲、善化、新市、新營第一及水仙宮等6個公有零售市場每周輪番上陣，推出好康戳戳樂暨抽獎活動，藉以刺激市場買氣，增加攤商營業收益。

光陽(KYMCO)機車執行長柯俊斌今天出席記者會，贊助2輛時尚電動車i-One都會版作為抽獎最大獎項。

市長黃偉哲表示，繼百場快閃活動開跑發送2萬張50元市場抵用券，以及攜手Uber Eats媒合市場攤商推廣外送服務後，市府再次出擊，活動期間民眾在市場購買六大類商品(蔬菜水果、家畜類、家禽類、熟食、海鮮、雜貨百貨其他類)，集點後就可參加一次通通有獎戳戳樂活動。

另外在專屬集章卡上填寫個人基本資料，就可參加抽獎活動，有機會把電動機車、15吋筆記型電腦、電動摺疊自行車、50吋液晶電視、平板電腦等好禮帶回家。

六甲及善化等市場自治會指出，疫情最嚴重時影響買氣達3至5成，最近大家有打3劑疫苗後，人氣慢慢回流，市府也將傳統市場購物環境及消費方式優化，最近發放的市場、夜市券抵用券，民眾反應很好，希望能夠再多發一點。

疫情改變很多人的消費型態，也開發出「台南便利送」透過外送平台，方便民眾購買傳統市場的在地生鮮好物，但是以年輕的攤商加入意願較高，還是要多輔導更多攤商加入，民眾可藉由多元管道逛市場，享受安心便利且具人情味的服務。

市場處長陳豪吉說明，疫情後為積極振興傳統市場商機，市場處持續推出不同促銷活動，除了好禮抽獎三重奏外，銅板快閃夠購GO等促銷活動也持續在各市場及夜市辦理，歡迎民眾一起前進傳統市場大採購，除了幫助攤商，也可以用小錢把大獎帶回家，更多活動內容歡迎民眾到「台南市市場巡禮」臉書查詢。

活動走期：

1、6月28日至7月5日東菜市公有零售市場（7月4日市場休市不進行活動）

2、7月5日至7月12日六甲公有零售市場（7月11日市場休市不進行活動）

3、7月11日至7月17日善化公有零售市場

4、7月18日至7月24日新市公有零售市場

5、7月25日至7月31日新營第一公有零售市場