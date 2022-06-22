嘉市府13機關開辦多元支付 可獲100禮券還抽iPhone

鼓勵零接觸付費，嘉義市政府已整合13個公家機關提供信用卡、電子票證及電子支付等多重付費新選擇，並加碼推出「好禮三重奏」抽獎活動，各前50名可獲100元超商禮券，FB留言抽500元禮券，另可參加抽獎，最大獎iPhone 13。

市府智慧科技處表示，全市已13個機關導入多元支付臨櫃服務，分別為市府行政處、警察局、財政稅務局、衛生局、文化局、市立美術館、長期照顧管理中心、東和西區公所、東和西區戶政事務所、東和西區衛生所；除了一般行政規費外，掛號費、門票及罰鍰等也都可適用。

智科處解釋，支付載具分3大類，包括VISA、MasterCard、JCB等實體信用卡，或悠遊卡、一卡通等電子票證，也可利用Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、街口支付、台灣Pay、悠遊付及icash Pay等數位支付方式快速付款，讓民眾免去現金繳費的不便。

智科處長郭軒志表示，透過中華電信多元支付機，降低結帳錯誤、快速完成繳費，達到無現金、零接觸的防疫措施，藉由公部門帶頭拋磚引玉，從繳納規費起培養市民用多元支付習慣。

為鼓勵民眾加入規費多元支付的意願，市府指出，加碼推「好禮三重奏」獎勵活動；第1重的FB留言抽好禮，活動分兩波進行，分別是6月20日到7月25日及8月22日到9月26日，只要在嘉義市政府智慧科技處官方臉書活動貼文底下留下通關密語「多元服務攏底嘉、支付規費金EASY！全嘉疫起安心嗶」，完成「留言者+公開分享活動貼文+tag好友2人」，就有機會獲得全聯500元禮券。