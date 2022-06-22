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台南邀高手設計古早味營養菜單 征服長輩的胃

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲邀高手設計「古早味營養菜單」征服長輩的胃。圖／之號會局提供
台南市長黃偉哲邀高手設計「古早味營養菜單」征服長輩的胃。圖／之號會局提供

台南市社會局推出「咱叨灶咖ㄟ古早味－長者營養菜單製作比賽」，提倡長者健康飲食並運用在地食材呈現台南美味。第一名可獲得1萬元商品禮劵，自即日起徵件到7月15日截止，歡迎各路好手踴躍報名。

社會局指出，古早味手路菜是老一輩台南人難以忘懷的美好滋味，但隨著長者身體機能的退化，造成消化及代謝較慢且常咀嚼不易，為使長者吃得營養又健康，舉辦長者營養菜單製作比賽。本次比賽獲獎作品將會印製食譜手冊廣為宣傳，並在各區進行食譜教學推廣活動，年輕人與長者共同學習古早味料理，傳承在地好滋味，同時也增進世代共融共好，讓台南的古早味美食彌平世代間的代溝。

社會局表示，此次比賽參賽資格以社區照顧關懷據點、社區發展協會、合作社團體、各農會家政班等好手組隊踴躍參加，比賽分初賽及決賽兩階段，初賽採紙本書面評審，參賽者須規劃設計3道完整菜單，包含主食、主菜及副菜，並填具報名表、參賽作品菜名介紹及相關授權同意書。

市長黃偉哲表示，台南是知名的美食之都，而且有豐富優質的農漁產品。從豐盛的桌上饗宴到路邊的平民美食都讓人垂涎三尺，社區裡阿公阿嬤的手路菜也都有著驚人的美味，希望透過此次比賽提供給在地特色料理另一個展現的舞台，鼓勵各地好手踴躍報名參賽，並期許透過此次活動，促使更多人關注長者健康飲食議題，使每位長者獲得良好的營養照顧。

比賽作品請在徵件日期內親送或郵寄台南市政府社會局，收件地址：708台南市政府安平區永華路2段6號7樓社會局老人福利科，信封封面請註明參加「111年咱叨灶咖ㄟ古早味－長者營養菜單製作比賽」，收件日期以郵戳為憑；另決賽採實地烹調方式進行，暫定8月擇定南市相關專業烹飪教室進行，有關活動相關資訊可詳閱簡章網址或洽社會局老人福利科06-2991111轉8854曾社工。

台南 食譜

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