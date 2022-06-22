全國環境教育考核台南連8年優 6校挑戰銀牌、綠旗認證

環保署環境教育考核近日公布，台南市環保局再榮獲優等，累計已連續8年拿優，局長謝世傑表示，顯示南市在環境教育、全民綠生活等推廣有成，積極邁向低碳永續城市。

謝世傑說，所力推動的環境教育，包含輔導社區參加環保署社區環境調查及改造計畫、環保小學堂計畫，去年度總計9案獲得環保署補助，數量全國第一。也推動學校向環保署申請生態學校認證，去年新營區新泰國小及慈濟高中國小部獲得銀牌認證。今年將輔導4所學校爭取銀牌認證，以及2所學校申請最高榮譽的綠旗認證。

輔導社區、學校之外，也推出「環境教育列車月月啟動」活動，結合19處環境教育設施場所、綠色餐廳等，每月至少辦理1梯次參訪環境教育設施場所、學習相關環境教育知識，從食、衣、住、行、育、樂、購等提升環境素養，推出以來大受好評與歡迎。

謝世傑說，環境教育的著重在人類與環境的關係，透過教育的方式，提高人們的環保知識、技能及價值觀，進而採取行動。連續8年獲得環保署肯定是南市推動環境教育的重大動力，未來持續精進，爭取更多好成績，讓環境愈來愈好。