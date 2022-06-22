雲林食用玉米全區都救助 受災農7月1日前可申報

雲林縣食用玉米受5月強風豪雨影響，出現超過2成災損情形，農委會啟動全縣天災救助，受災農民今天起到7月1日期間，可向土地所在地公所申報。

今年初氣候不穩定，5月又發生霪雨、強風及豪雨等，造成雲林縣部分食用玉米授粉不良，果穗出現短小、脫粒情形。

縣府獲報，本月初邀集台南區農業改良場、農糧署中區分署等人員至災損鄉鎮現勘災情，建議農委會公告救助，首波重災區元長、東勢、土庫及褒忠等鄉鎮已納救助。

農業處長魏勝德表示，其他鄉鎮近期也陸續傳出災情，本月16日二度現勘並隨即函請中央公告雲林縣全區啟動食用玉米現金救助，每公頃4萬1000元，今天啟動，有種植食用玉米的農民，田區受損情形達20%以上者，7月1日前可到土地所在地公所辦理申報。