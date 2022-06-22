限額240名 台南芒果農遊體驗輕旅行明受理報名

台南市政府農業局下月辦理芒果產地輕旅行，總有240個名額，規畫玉井等6條農遊體驗行程，安排生產者詳細介紹芒果園、實際體驗採果樂及芒果料理DIY等，明起9點受理報名，每人收費450元，農業局說，因名額有限，有意者手腳要快。

進入台南芒果產期，農業局長李建裕說，從7月3日起連續4個周末在6個芒果產區辦理「Follow Mango-跟隨芒果農遊體驗輕旅行」，分別為7月3日「餐桌上的芒果輕旅行」(官田區)、7月9日「冰火紓壓採果樂輕旅行」(楠西區)、7月10日「看化石‧採果樂輕旅行」(左鎮區)。

7月16日「採芒果‧看猴趣輕旅行」(南化區)、7月17日「芒果趴趴GO輕旅行」(大內區)、7月23日「玉井情懷甜點小旅行」(玉井區)，帶領大家深入產區並走訪水雉生態園區、龜丹溫泉、左鎮化石園區、烏山風景區、大內天文館、沙田水土保持教室等各區特色景點，每個行程開出2梯次，每梯次各20人，總計12梯次240個名額，額滿為止。