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克服疫情與缺水 台南安定游泳池下月重新營運
暑假將至，在考量防疫與消暑鍛鍊體魄需求，台南市安定區游泳館因疫情及缺水休館2年後，將於下月將重新開放。
位於安定國中後方的安定游泳池因內部設施完備且票價便宜，多年來使用率相當高，不過去年及前年分別因疫情及缺水被迫關門，今年水情穩定加上防疫策略改變，同時解決缺乏救生員難題，經台南市政府同意，確定7月1日起開放。
安定公所說， 去年休館期間，安定區游泳池與崑山科技大學視覺傳播學系產學合作，將游泳池視覺空間美化，讓視覺動線更一致性且更具美感。7月1日重新營運後，安排周二至周六上午8點至下午4點開放。
至於票價方面，全票80元、半票40元，65歲以上者，台南市民免費，外縣市40元，6歲以下及身障者同享免費（陪同者1人免費），6歲以上、12歲以下適用半票，民眾也可購買套票（30張），可再享票價8折優惠。
台南市政府說，目前台南有11家公立游泳池，有6家正常開放；私立有39家， 25家正常開放，場館人員皆須打過三劑疫苗，體育處也會定期作稽核，不過如果有人員確診，目前不用強制休館，只要確實清消，一切以中央流行疫情指揮中心規定為準則。
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