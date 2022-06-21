口湖推動文蛤廢殼活化 循環利用增加產值超閃耀

文蛤殼是養殖最難處理的廢棄物，長久來任意丟棄「廢殼成災」帶來嚴重環保問題，為能有效去化，雲林縣口湖鄉公所透過立委蘇治芬今天邀請台糖、農委會及學界舉辦座談，期將蛤殼製成肥料發揮更高的養殖效益，讓「廢殼變黃金」解決台灣養殖廢棄物難題。

口湖鄉長林哲凌指出，文蛤是海淡水混合養殖，鹽度須維持20ppt上下，一旦遇雨，鹹度驟降到7ppt，往往會造成文蛤大量死亡，業者損失，留下的蛤殼更無從處理，業者被迫隨意棄置路邊或空地，堆棄大排堤岸阻礙水流又帶來災害。

林哲凌指出，蛤殼一直是國內養殖衝擊環境的一大問題，口湖是文蛤主產地之一，近來公所積極投入蛤殼活化研究，感謝立委蘇治芬協助爭取口湖作為蛤殼去化試辦計畫區，今天邀集高雄科大、漁業署、台糖、縣府及八大養殖區協會主委，召開活化廢殼產官學座談共擬方案。

口湖鄉公所指出，去年縣府在箔子寮港設一座廢殼貝類暫置場，因距養殖區較遠，漁民主動載運意願不高，政府限於經費和人力，無法幫忙情運，誘因不足之下，致收置數量不如預期，多數人仍任意堆置。

台子養殖區主委蔡春常表示，氣候造成文蛤大量死亡，口湖去年蛤死量約1320萬台斤，加上過去累積的廢殼初估已逾4000萬台斤，為能暫時解決廢殼，希望漁業署能補助購買機具、太空包並增聘人力，協助清運。

台糖生技執行長孫鈴明以台糖處理牡蠣殼的流程經驗，強調可將蛤殼運往台糖處理廠磨製成粉再運回雲林開發成各種底肥循環使用。高雄科大教授鄭安倉說，蛤殼含富碳酸鈣，可研製成高鈣肥料添加益生菌，再回用到魚塭底土，使淨化水質，對經年養殖的魚塭改善PH質很有助益，也可用來改善農田土質。