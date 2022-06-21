影／13歲北漂做鐵工轉行烤鰻魚 楊承樺用燒鰻美食回饋故鄉

鐵工變成烤鰻大師，這樣的職場轉變讓人很難想像，13歲就北漂的雲林縣北港鎮楊承樺，苦學加苦練，隻身闖出一片天，如今是台北知名板前屋鰻魚飯店老板，為使故鄉親友也能吃到鰻飯美食，將台北餐館的人員器具全搬回北港現場實作，讓故鄉人不用北上也能品嘗到原汁原味的板前屋好料理。

13歲小學畢業就北漂到台北的楊承樺，從鐵工學徒做起，每月1萬2千元薪水還寄1萬元回家，每月靠著2000元渡日，一次難得機會，在苦日子中初嘗鰻飯，像吃到人間美味久久難忘，心中築起「鰻魚夢」。

燒烤技法須懂得每樣烤物的特性，楊承樺白天打鐵，晚上夜市賣起烤物串燒，一天睡不到3小時，做中學、學中做，把打鐵「千錘百鍊」之功運用在燒烤之上，43歲的他的苦心從擺攤到開店，7年前台北南港區板前屋鰻魚飯店終得開張，一圓他的「鰻魚夢」。

起先不知故鄉雲林的口湖是鰻魚原鄉，竟還從日本進口優質鰻，後來才知日本多數鰻魚來自故鄉，「自己不敢吃的就別端給客人，不健康的配方連想都不要想」這是他成功創業的座右銘，因此，對食材十分講究的他，全店食材包括豐肥的白鰻和甘甜醬油、香Q白米全從故鄉嚴選北上。

鰻飯最頭痛的鰻刺，他比別人多費心，精心挑刺，終能端出完全無刺的白鰻飯，加上深厚的燒烤功力，讓他征服許多老饕味蕾，在競爭激烈的台北立於一席之地，除了鰻飯更研發出口味獨特的鰻鰭香酥、鰻肝甚至醤漬鰻刺，幾乎整條鰻魚在他手上都變成寶，最近推出的炙燒瑩光小烏賊，也深受居酒客喜愛。

學功夫也不能沒學歷，才小學畢業就進入職場的他有更深體認，雖身兼兩職，但仍半工半讀，19歲才從南港國中夜間部畢業；當兵時再以隨營補習管道考取高中學力資格，退伍後考上中華技術學院機械工程系以全校第一名畢業。

楊承樺經年在外闖蕩仍心繫故里，一次回鄉，好友也是網路笨港爆料公堂版主的許展彰提及故鄉好友沒機會品嘗到他的好鰻手藝，於是他休店一天，把所有器材和員工全部帶回北港，現場實作烤鰻，許展彰將消息傳出，物美價廉的百份鰻飯套餐秒殺，所得全數捐作故鄉公益之用。