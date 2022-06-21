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雲嘉南4縣市攜手「夏至藝術節」 7到9月60場演出

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
文化部藝術發展司長梁晋誌（中）及嘉市長黃敏惠（左二）等雲嘉南縣市代表，今替夏至藝術節揭幕。記者林伯驊／攝影
文化部藝術發展司長梁晋誌（中）及嘉市長黃敏惠（左二）等雲嘉南縣市代表，今替夏至藝術節揭幕。記者林伯驊／攝影

雲林、嘉縣、嘉市、台南4縣市攜手舉辦「夏至藝術節」邁入第7年，今年從7月2日起至9月4日，共8大主題、60場演出，今夏至公布節目，首兩天在嘉市文化廣場辦開幕，文化部藝術發展司長梁晋誌說，此為文化部推動縣市合作成功典範，嘉市長黃敏惠說，對抗疫情的心靈雞湯，就是夏至藝術節。

市府文化局指出，7月2日開幕戶外演出主題「音樂遊記」，嘉市管樂團、台南樂集、雲林太日樂集、嘉縣嬉班子非洲鼓舞劇團演出，隔天兒童劇團和樂團等表演，周圍並辦市集活動；此次4個縣市會提供特色場地，供對方表演團體演出，例如台南臺邦獨奏家樂團將在嘉市昭和J11咖啡館演出，嘉市嘉頌重奏團到新營弎弌和茗園表演。

文化局表示，8大主題為移動劇場、藝間店、藝初戲等，60場表演類型包括音樂、舞蹈、兒童戲劇、傳統戲劇、馬戲、布袋戲、音樂劇、相聲等，熱門表演的早鳥票幾乎搶購一空。

今夏至，文化部藝術發展司長梁晋誌及嘉市長黃敏惠、南市府文化局專委黃鴻文、雲林文觀處副處長蘇建蒼、嘉縣文觀局藝文推廣科長張世杰揭開活動序幕，梁晋誌說，此藝術節有專人策展，結合4縣市藝文團隊，是文化部的典範，盼文化底蘊在4縣市深入茁壯、持續發展。

黃敏惠說，「對抗疫情良藥的心靈雞湯，就是夏至藝術節，藥方已經開出來，等您們來」；市府文化局補充，獲補助3年來整建音樂廳，觀眾席椅子換新、加裝燈光、音響更換校正，更符合劇場界常用品牌，能完整支援需求。

嘉市府表示，夏至藝術節詳細內容可洽2022夏至藝術節官方網站，及粉絲專頁「雲嘉嘉營劇場連線-夏至藝術節」。

文化部藝術發展司長梁晋誌（中）及嘉市長黃敏惠（左二）等雲嘉南縣市代表，今替夏至藝術節揭幕。記者林伯驊／攝影
文化部藝術發展司長梁晋誌（中）及嘉市長黃敏惠（左二）等雲嘉南縣市代表，今替夏至藝術節揭幕。記者林伯驊／攝影
雲林、嘉縣、嘉市、台南4縣市攜手舉辦「夏至藝術節」邁入第7年，今年從7月2日起至9月4日，共8大主題60場演出。記者林伯驊／攝影
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文化部藝術發展司長梁晋誌（中）及嘉市長黃敏惠（左二）等雲嘉南縣市代表，今替夏至藝術節揭幕。記者林伯驊／攝影
文化部藝術發展司長梁晋誌（中）及嘉市長黃敏惠（左二）等雲嘉南縣市代表，今替夏至藝術節揭幕。記者林伯驊／攝影
「夏至藝術節」今年從7月2日起至9月4日，嘉市府的音樂廳也已整建。記者林伯驊／攝影
「夏至藝術節」今年從7月2日起至9月4日，嘉市府的音樂廳也已整建。記者林伯驊／攝影

藝術節 雲林 嘉義 台南

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