嘉義縣太陽能光電畜牧場又出包 變流器故障虛驚一場

嘉義縣溪口鄉14日才發生豪耀畜牧場2棟太陽能光電屋頂豬舍，連接台電饋線的電桶爆炸，漏電電死逾500頭豬意外事件，事故原因還未鑑定查明；下午又有新港鄉一間設置太陽能光電的養雞畜牧場，因太陽能系統整流器故障冒火光，消防人員獲報到場未出水，人雞均安，太陽能廠商到場維修。

消防局說，下午2點20分，新港鄉共和村一處養雞場報案發生火警，消防人車抵達，雞場未出現火光，養雞場主人告之，疑太陽能變流器故障火光冒煙，通知太陽能廠商維修。

縣府畜產保育科說，養雞場由郭姓飼主經營管理，共飼養1萬5千隻有色土雞，檢視原因是太陽能變流器故障，通知廠商到場維修，與溪口鄉養豬畜牧場漏電意外不同情形，縣內共有1500多場畜牧場，有617場裝設太陽能光電。