快訊

上班族爬合歡山失聯困溪谷 還好「跑山獸」出馬找到人

「沒有事能阻止我選2024」 川普：拜登正將美帶向世界大戰

照片出現人影！彰縣環保局查報廢棄小黃 副駕駛座驚見乾屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣太陽能光電畜牧場又出包 變流器故障虛驚一場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
新港鄉共和村有間設置太陽能光電的養雞畜牧場，因太陽能系統整流器故障冒火光，消防人員獲報到場未出水，人雞均安，太陽能廠商到場維修。記者魯永明／翻攝
新港鄉共和村有間設置太陽能光電的養雞畜牧場，因太陽能系統整流器故障冒火光，消防人員獲報到場未出水，人雞均安，太陽能廠商到場維修。記者魯永明／翻攝

嘉義縣溪口鄉14日才發生豪耀畜牧場2棟太陽能光電屋頂豬舍，連接台電饋線的電桶爆炸，漏電電死逾500頭豬意外事件，事故原因還未鑑定查明；下午又有新港鄉一間設置太陽能光電的養雞畜牧場，因太陽能系統整流器故障冒火光，消防人員獲報到場未出水，人雞均安，太陽能廠商到場維修。

消防局說，下午2點20分，新港鄉共和村一處養雞場報案發生火警，消防人車抵達，雞場未出現火光，養雞場主人告之，疑太陽能變流器故障火光冒煙，通知太陽能廠商維修。

縣府畜產保育科說，養雞場由郭姓飼主經營管理，共飼養1萬5千隻有色土雞，檢視原因是太陽能變流器故障，通知廠商到場維修，與溪口鄉養豬畜牧場漏電意外不同情形，縣內共有1500多場畜牧場，有617場裝設太陽能光電。

縣府經發處說，檢視起火光原因是，養雞場太陽能光電系統直流電轉換交流電的整流器故障，這起事件與溪口鄉豪耀畜牧場2棟太陽能光電屋頂豬舍，連接台電饋線的電桶爆炸，漏電電死逾500頭豬意外事件不同，事故原因要由第三方公正單位調查鑑定。

新港鄉共和村有間設置太陽能光電的養雞畜牧場，因太陽能系統整流器故障冒火光，消防人員獲報到場未出水，人雞均安，太陽能廠商到場維修。記者魯永明／翻攝
新港鄉共和村有間設置太陽能光電的養雞畜牧場，因太陽能系統整流器故障冒火光，消防人員獲報到場未出水，人雞均安，太陽能廠商到場維修。記者魯永明／翻攝

牧場 嘉義 太陽能

延伸閱讀

嘉義縣確診+1417人 長者第4劑51%完成接種

中美晶：今年營收可望破紀錄 太陽能本業逼近百億元

電桶爆炸電死5百頭豬 嘉縣議員要求檢視學校太陽光電

嘉縣警查獲電纜線大盜 台電捐贈12萬元獎勵金

相關新聞

電桶爆炸電死5百頭豬 嘉縣議員要求檢視學校太陽光電

嘉義縣溪口鄉游東村豪耀畜牧場2棟太陽能光電屋頂豬舍，連接台電饋線的電桶，14日下午爆炸，瞬間產生強烈高壓電流，漏電電死逾...

嘉義縣太陽能光電畜牧場又出包 變流器故障虛驚一場

嘉義縣溪口鄉14日才發生豪耀畜牧場2棟太陽能光電屋頂豬舍，連接台電饋線的電桶爆炸，漏電電死逾500頭豬意外事件，事故原因...

台南原美國學校將開發 居民怨：這樣有比轉運站好嗎

台南市北區原美國學校開發案，國產署去年將長榮與開元路口的L型商業區土地，設定地上權給建商，最近文化局舉辦古蹟審議委員會，...

黃偉哲快閃送抵用券 鼓勵逛夜市活絡經濟

台南市政府因應疫情帶來的衝擊，啟動「市場夜市銅板快閃夠購go」活動，市長黃偉哲連日來跑夜市、市場發送抵用券，昨晚到東區仁...

有這款口罩老人不嫌難呼吸 萬泰送雲林12萬片科技口罩

老人養護機構經常發生集體染疫，老人因呼吸困難多數不願戴口罩，防疫雪上加霜，萬泰科技公司今天專程送來12萬餘片銀銅鈦奈米科...

布袋出身傳奇富豪慈善家李麗裕辭世 鄉親震驚哀悼

出身嘉義縣沿海布袋鎮過溝的南投溪頭米堤飯店總經理李麗裕，昨天睡夢中安祥辭世，享壽70歲，換肝重生的他，事業版圖跨紡織、不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。