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雲縣每天15件家暴 「讓專業的來」教你雞婆救人

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣社會處7月起陸續在虎尾、水林等地巡迴舉辦5場反家庭暴力觀念宣導活動，強化全民防暴意識。圖／雲林縣政府提供
雲林縣社會處7月起陸續在虎尾、水林等地巡迴舉辦5場反家庭暴力觀念宣導活動，強化全民防暴意識。圖／雲林縣政府提供

雲林縣每天平均發生15件家庭暴力案件，縣內除有18名家庭關懷訪視員加入保護服務行列，由於社區主動通報數低，守望相助能力待加強，縣府社會處下月將在虎尾、水林等地巡迴舉辦5場反家庭暴力觀念宣導活動，強化全民防暴意識。

縣府社會處表示，家庭暴力防治法立法20多年，雲林縣近3年家暴通報量從前年4688件、去年5165件到去年5334件，有逐年增加現象，獲報來源多是警察、醫療或教育、社工等人員，相較之下社區民眾主動通報偏少。

為了能在第一時間阻止暴力發生，讓社區發揮鄰里互助精神，社會處委託勵馨基金會透過「童馨協勵說故事」繪本與民眾互動，用輕鬆寓教於樂方式普及防暴行動。

社會處表示，7月2日、9日、23日、30日及8月13日分別在虎尾鎮安溪社區活動中心、水林鄉水南社區活動中心、口湖鄉台子村社區活動中心、元長鄉崙仔社區活動中心，及褒忠鄉新湖村集會所舉辦系列活動。

社會處長林文志說，活動內容豐富，包括有最受親子歡迎的手作體驗，故事話劇、有獎徵答等互動，也都融入居家安全概念，希望透過社區友善，落實暴力防治，加深民眾對家庭暴力及自我保護意識，獲取更多有利資訊，甚至還能助相關單位一臂之力，挖掘出潛藏的家暴因子。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

雲林縣以紫絲帶設計防暴周邊意象，下月起將舉辦5場社區宣導活動。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣以紫絲帶設計防暴周邊意象，下月起將舉辦5場社區宣導活動。記者陳苡葳／翻攝

家庭暴力 雲林 家暴

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