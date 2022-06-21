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嘉義縣確診+1417人 長者第4劑51%完成接種
嘉義縣政府今天公布新增1417人確診，南部地區雖逐步脫離疫情高原期，但守護老小不輕忽，設置29場假日接種站，催打長者第4劑疫苗，截至19日，65歲以上長者51%完成接種。兒童第2劑莫德納疫苗20日開打，因逢上班日未出現預期人潮，僅57名小朋友接種。
新增確診者有症狀289人，無症狀1128人；年齡介於2個月至103歲，2歲以下170人，65歲以上191人；累計全縣12歲以下染疫幼童5203人，65歲以上也有5711人，目前居家隔離943人，輕症居家照護7675人。
衛生局長趙紋華說，疫苗效力會隨時間逐漸降低，研究證實接種第3劑疫苗後，保護力約從第10周開始下降，許多人打完疫苗卻仍染疫，就是所謂的突破性感染，突破性感染與疫苗接種2劑或3劑，以及接種時間長短有關係。
6至11歲兒童第2劑莫德納疫苗已開打，2劑間隔4周以上，以同廠牌為主，不混打；趙紋華提醒，民眾不管是那一劑，符合接種資格就趕快打，早打早保護，國內逐步朝與病毒共存調整防疫政策，但打疫苗仍是防疫重中之選，建議民眾應完整接種疫苗，平時仍應落實戴口罩、勤洗手，保持社交距離的防疫措施，出遊中如有症狀應立即快篩，陽性者盡速做好隔離措施。
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