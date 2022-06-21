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雲嘉南4縣市夏至藝術節 8大主題60場次展演

中央社／ 嘉義市21日電

嘉義縣市、雲林縣及台南市合作辦理的夏至藝術節，今年邁入第7年，7月2日、3日開幕活動由嘉義市主辦，以「音樂遊記」為主軸，串聯8大主題活動、60場次藝文展演。

2022夏至藝術節今天在嘉義市文化局音樂廳舉行宣傳記者會，由文化部藝術發展司長梁晋誌、嘉義市長黃敏惠等人共同為夏至藝術節揭開序幕。

梁晋誌致詞表示，夏至藝術節是4縣市精心籌劃的節目，尤其表演團隊積極創作、演出；夏至藝術節也是文化部推動縣市合作很重要的典範，未來期待持續擴大這麼好的藝術節慶活動。

黃敏惠致詞指出，藝文總是能療癒大家，且是重要的生活養分，4縣市共同合作，安排精彩8大主題活動、60場次的展演，同時各縣市活動各有特色，從7月2日至9月4日暑假期間辦理，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，藝文是大家的心靈療癒雞湯，帶著輕鬆愉快的心情觀賞，也是對抗疫情良藥。

嘉義市文化局表示，夏至藝術節已連續舉辦7年，今年7月2日、3日開幕系列活動以「音樂遊記」為主軸，串聯夏至藝術節8大主題活動、60場次的藝文展演。

文化局指出，7月2日開幕當天，將由4縣市的音樂團體在嘉義市文化局文化廣場演出；3日則有兒童劇團與樂團結合的表演及嘉義在地四重奏音樂演出，屆時會場周圍也有特色市集活動。

2022夏至藝術節除開幕主題「音樂遊記」系列活動外，包括「移動劇場」、「藝劇場」、「藝工隊」、「藝間店」、「藝饗家」、「藝初戲」，以及為4縣市學子聯合舉辦的創意短劇比賽「藝把青」等主題。詳細活動內容可查詢2022夏至藝術節官方網站或臉書粉絲專頁。

藝術節 夏至 嘉義

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