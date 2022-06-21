快訊

台南安平漁光島傳溺水 2男獲救1人遭大浪捲走失蹤

侯友宜稱「恩恩送醫全依中央規定」 羅一鈞回應了

獨／違規牌照「起死回生」！新北警爆集體貪汙弊案 檢調搜索涉案分局

120公斤重油污染嘉南大圳 警逮涉案工廠負責人

中央社／ 台南21日電

農田水利署西港分線灌溉水路遭重油污染，台南市府環保局與警方聯手逮到傾倒的郭姓嫌疑人，估計倒入120公斤的重油，依水污染防治法最高可處新台幣300萬元罰鍰。

台南市政府環保局19日清晨接獲七股區民眾通報，指農田水路遭重油污染，隨即會同相關單位稽查並緊急應變攔污清油，也與西港分駐所、佳里分局偵查隊攜手溯源追查。

台南市政府今天發布新聞稿指出，環保局依民眾通報地點、油漬痕跡，一路追蹤，發現當地一家歇業多時的工廠，並於廠後方發現一個小型儲油桶，油桶旁3個水桶裡都有重油痕跡，同時也在附近水溝、地面都有明顯且新的油漬，油漬沿至嘉南大圳岸堤皆有殘留痕跡。

市府表示，依現場情況，可判定工廠郭姓負責人（68歲）涉有重嫌，經採集、蒐證、比對，眼見無法狡辯，終於鬆口承認。

環保局說，郭男經營的工廠歇業多年，但儲油桶裡仍留有近1/2的重油，18、19日陸續以水桶裝重油，傾倒入工廠旁溝渠，前後來回6趟，估計倒入約120公斤，所幸油污未流入農田及七股潟湖。

台南 水利署

延伸閱讀

台南七股嘉南大圳遭偷倒重油汙染 環保局宣布破案開罰

偷倒重油汙染嘉南大圳 台南環警合作揪出元凶

目標年產13萬輛　全新純電商旅車Volkswagen ID.Buzz德國正式投產！

缺錢買毒偷嘉南大圳自行車道新護欄 價值近13萬只賣4千元

相關新聞

電桶爆炸電死5百頭豬 嘉縣議員要求檢視學校太陽光電

嘉義縣溪口鄉游東村豪耀畜牧場2棟太陽能光電屋頂豬舍，連接台電饋線的電桶，14日下午爆炸，瞬間產生強烈高壓電流，漏電電死逾...

嘉義縣確診+1417人 長者第4劑51%完成接種

嘉義縣政府今天公布新增1417人確診，南部地區雖逐步脫離疫情高原期，但守護老小不輕忽，設置29場假日接種站，催打長者第4...

台南原美國學校將開發 居民怨：這樣有比轉運站好嗎

台南市北區原美國學校開發案，國產署去年將長榮與開元路口的L型商業區土地，設定地上權給建商，最近文化局舉辦古蹟審議委員會，...

黃偉哲快閃送抵用券 鼓勵逛夜市活絡經濟

台南市政府因應疫情帶來的衝擊，啟動「市場夜市銅板快閃夠購go」活動，市長黃偉哲連日來跑夜市、市場發送抵用券，昨晚到東區仁...

有這款口罩老人不嫌難呼吸 萬泰送雲林12萬片科技口罩

老人養護機構經常發生集體染疫，老人因呼吸困難多數不願戴口罩，防疫雪上加霜，萬泰科技公司今天專程送來12萬餘片銀銅鈦奈米科...

布袋出身傳奇富豪慈善家李麗裕辭世 鄉親震驚哀悼

出身嘉義縣沿海布袋鎮過溝的南投溪頭米堤飯店總經理李麗裕，昨天睡夢中安祥辭世，享壽70歲，換肝重生的他，事業版圖跨紡織、不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。