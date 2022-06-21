黃偉哲快閃送抵用券 鼓勵逛夜市活絡經濟

台南市政府因應疫情帶來的衝擊，啟動「市場夜市銅板快閃夠購go」活動，市長黃偉哲連日來跑夜市、市場發送抵用券，昨晚到東區仁和夜市，今天上午又到東菜市，要活絡經濟、提升買氣。

黃偉哲表示，目前台南防疫有成，但受疫情影響各行各業還是受到大小不等的衝擊，中央的振興方案7月才開始，因此台南市率先發放促銷券，希望吸引更多的好朋友一起來逛夜市。

「市場夜市銅板快閃夠購go」將推出近百場不同場域的快閃活動，每處限定面額50元市場券、夜市券，提供給在市場、夜市內採買的消費者，期待提升整體買氣，創造疫情新經濟。

黃偉哲昨晚快閃東區仁和夜市，吸引許多市民排隊領券；今天上午8點多，黃偉哲也到中西區東菜市贈送400張50元抵用券給消費者，立法委員陳亭妃也到場幫忙發送。

經發局長陳凱凌表示，市場促銷券預計發送2萬張，若算上每人消費額200元，估計可創造市場消費額400萬元以上的經濟效益。

他說，疫情雖然讓某些消費者選擇在市場短暫停留，但也因此會加大每次購貨量，像東菜市有很多知名攤位，有明宗魚丸魚翅、鄭家肉棧、京發肉舖，洪姊私房料理、劉記煙燻魯味、美鳳油飯、宥城肉舖、吳媽媽自然農法蔬果、宅配便利送或熟食外送服務。

陳凱凌說，東菜市攤商的第2、3代也發揮巧思，經營臉書粉專、或透過Line群組，提供行銷網路與預購配送等多角化服務，創造疫情下的市場新消費模式，也為傳統市場夜市注入活力，並且力挺市場、夜市共度危機。