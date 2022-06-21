有這款口罩老人不嫌難呼吸 萬泰送雲林12萬片科技口罩

老人養護機構經常發生集體染疫，老人因呼吸困難多數不願戴口罩，防疫雪上加霜，萬泰科技公司今天專程送來12萬餘片銀銅鈦奈米科技口罩給15家機構，這款口罩透氣性極佳且佩戴無負擔，深受老人喜愛，對疫苗注射率低的老人機構，宛如築起一座防疫堡壘。

萬泰科技公司特助張程閔、蘇建榮今天到雲林縣同仁仁愛之家致贈第一批愛心科技口罩，由雲林縣府社會處長林文志和仁愛之家主任吳珮榛代表接受，並感謝企業善心是機構防疫的最大後盾。

林文志指出，雲林縣共43家老人福利機構，其中2家附設養護機構，41家為小型老人福利機構，共提供2112床失能型老人床位，自疫情重創各地機構，雲林也採取對應措施，加緊維護老人防疫。

尤其多數老人不愛戴口罩，疫苗注射率又低，往往成為防疫死角，部分縣市傳出集體感染窘境，萬泰科技公司有鑑於此，決定捐贈科技3.0口罩，為老人防疫築起防火牆。

萬泰特助張程閔說，這次所捐的銀銅鈦口罩，擁有專利設計，是將銀銅鈦等奈米金屬原子濺鍍於纖維結構，再以物理作用生成可捕捉病菌的奈米靜電以及能消滅病菌的自由基盾，使病毒和細菌在通過纖維的第一時間就被阻隔消滅，達到抗菌抗毒功效。這次捐贈給雲林15個社福機構共12萬餘片科技口罩。