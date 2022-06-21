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布袋出身傳奇富豪慈善家李麗裕辭世 鄉親震驚哀悼

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
出身嘉義縣沿海布袋鎮過溝的南投溪頭米堤飯店總經理李麗裕，昨天睡夢中安祥辭世，享壽70歲。記者魯永明／翻攝
出身嘉義縣沿海布袋鎮過溝的南投溪頭米堤飯店總經理李麗裕，昨天睡夢中安祥辭世，享壽70歲。記者魯永明／翻攝

出身嘉義縣沿海布袋鎮過溝的南投溪頭米堤飯店總經理李麗裕，昨天睡夢中安祥辭世，享壽70歲，換肝重生的他，事業版圖跨紡織、不動產、建築、機電、飯店、教育、觀光休閒，人生傳奇，回饋故鄉不中斷，每年除夕前回故鄉，發送老人紅包及孝悌學生獎助學金，暑假為偏鄉學子辦免費英語營。

李麗裕遽逝消息傳回家鄉，鄉親震驚難過，家屬低調；布袋鎮長陳鳳梅說，李總事業有成，做善事，熱心公益教育，每年過年前，與弟弟回鄉發紅包給老人及學生獎助學金，提前與鄉親圍爐，飲水思源、感恩精神，讓人敬佩。

擔任母校輔仁中學校友會理事長的李麗裕，生前常說，「我不是個幸運的人，我只是個努力的人，我的信念是，把所有的工作都變成興趣，做起來便輕鬆愉快又很有動力，而且相信只有努力的人才是真正專業的人。」他說，「人活得要有價值，不在活得久，要利益眾生，為人群社會做出貢獻。」

榮鑫集團暨米堤飯店總經理李麗裕與胞弟董事長李麗生兄弟檔，2年前，大手筆捐贈母校過溝國小數百萬元，打造百年校慶ＬＯＧＯ造型藝術，添購電腦設備，裝修電腦教室。李麗裕與李麗生兄弟從小在父親耳濡目染下，延續父親行善理念，父親李清標早年經營碾米廠、漁塭、瓦斯行，樂善好施，鋪路，建過溝公園、成立過溝工業區等。

「改造達人」李麗裕，繼改造震災廢墟米堤飯店，面臨關閉北市南華高中，2015年買下盜賣公糧倒閉拍賣的嘉義縣瑞記碾米廠，以「米堤好米」品牌上市，米界新秀迎戰 老品牌米，榮獲108年度國防部全國遴選優質白米供貨廠商評比第二名。

米堤飯店榮獲全國最美飯店第一名，李換肝重生仍不停做公益，積極投入文教，回鄉免費辦暑期英語研習營，到大專院校演講等，擔任桃園美國學校董事長及南華高中副董事長。

出身嘉義縣沿海布袋鎮過溝的南投溪頭米堤飯店總經理李麗裕，昨天睡夢中安祥辭世，享壽70歲。記者魯永明／翻攝
出身嘉義縣沿海布袋鎮過溝的南投溪頭米堤飯店總經理李麗裕，昨天睡夢中安祥辭世，享壽70歲。記者魯永明／翻攝
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出身嘉義縣沿海布袋鎮過溝的南投溪頭米堤飯店總經理李麗裕，昨天睡夢中安祥辭世，享壽70歲。記者魯永明／翻攝
出身嘉義縣沿海布袋鎮過溝的南投溪頭米堤飯店總經理李麗裕，昨天睡夢中安祥辭世，享壽70歲。記者魯永明／翻攝

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