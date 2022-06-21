南市未受汙染河川增長6.4公里 水清魚現不是夢

台南市推動水質汙染改善，跨縣市合作維護水域環境，去年河川未受或稍受汙染長度較前年增加6.4公里，水質日益轉好，獲環保署全國水汙染防治考核獲優等獎。環保局長謝世傑指出，未來除加強稽查，並在河岸水面布設垃圾攔除設備、要求無廢水處理廠工業區加快改善。

市長黃偉哲表示，在市政府各局處分工與努力下，去年轄內7大河川八掌、急水、將軍、曾文、鹽水、二仁溪及台南運河，不發臭比率較2020年提升2個百分點達92%，去年公共汙水下水道普及率也較2020年6提升2.47%，連帶提升整體民生汙水處理率6.89%。

環保局說，為改善河川水質，採取多項措施，去年已公告「台南市餐飲業油水分離設施管理辦法」，2023年1月起將嚴格要求300座位以上至500座位以下或營業面積1000至1500平方公尺的業者設置油水分離設施，以改善水域環境衛生。

向中央爭取到5.48億元補助，辦理三爺溪上游排水截流及虎尾寮水資源回收中心功能改善及擴建工程，截流處理永康區部分民生汙水，預計112年完工後能將已處理的乾淨水源回放1萬公噸至網寮橋測站，使水質由嚴重汙染降至中度汙染。

積極輔導畜牧場糞尿肥分資源化，柳營區八翁酪農區53家畜牧場已全部資源化，創全國典範，下游台19甲急水溪橋測站嚴重汙染指數由7.2下降為6.3，已有顯著成果。又爭取到中央補助近5千萬元在八翁酪農區建置畜牧糞尿集中處理場，預期2023年完工後可改善台19甲急水溪橋測站水體環境。

另定期召開河川及海洋汙染防治小組會議，針對水質及改善規畫滾動式檢討，以及跨機關與高雄市環保局在枯水期間同步稽查二仁溪流域，推動水域環境改善。