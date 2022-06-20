嘉義縣補助確診死亡者火化、撿骨費用 並溯及既往

考量新冠肺炎確診死亡大體處理費用較一般遺體還要高，為減輕家屬負擔，嘉義縣政府將全額補助確診亡者大體火化及骨灰處理費用，並溯及既往。至於亡者後事所需的處理費用，縣府建議禮儀業者以4萬5千元為基準收費。

縣長翁章梁表示，目前坊間禮儀業者收費混亂，為讓民眾安心處理先人後事，將全額補助染疫死亡縣民大體火化及骨灰處理費用，並溯及既往補助先前已火化之亡者，以減輕家屬負擔。

另外，考量家屬有瞻仰往生親人遺容需求，縣府已採購視窗型屍袋，到貨後將分配至專責醫院及嘉義縣葬儀公會，免費提供確診亡者使用。

翁章梁表示，為協助鄉親處理確診往生親人後事，已協調嘉義市殯管所在殯儀館內規劃遺體冷凍專區及戶外遺體暫存區，提供大體冰存入殮及停放。大體火化時間將與一般往生者分流，家屬可在殯儀館靈堂區設置牌位祭拜、誦經及辦理簡易告別儀式，陪伴往生親人最後一哩路，撫慰家屬失去親人之傷痛。

民政處宗教禮俗科科長林長連表示，目前嘉義縣民火化規費6千元、撿骨費1千2百元。