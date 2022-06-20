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狂沙荒漠濁水溪口變綠洲 生態新樂園10月開放

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
原本狂沙滾滾的濁水溪口，飛沙走石不復見，如今荒漠變綠洲，成為國內賞鳥、觀日落的新樂園。記者蔡維斌／攝影
原本狂沙滾滾的濁水溪口，飛沙走石不復見，如今荒漠變綠洲，成為國內賞鳥、觀日落的新樂園。記者蔡維斌／攝影

濁水溪出海口治理風沙成效極佳，揚塵日從原本59天降至目前1天，水利署斥資四千多萬元打造的生態園區，將提前在今年10月鳥季前完工，提供觀賞東方白鸛等稀珍候鳥及台灣母河最美夕陽的最佳去處，雲林縣長張麗善今天踏勘感謝4河局讓雲林多了一處河口賞鳥祕境。

張麗善指出，濁水溪中沙大橋以西包括二崙、崙背、麥寮居民，早年飽受「呷飯攪沙」之苦，自106年水利署以水覆蓋、綠覆蓋等方式治沙，縣府也在下游河口非耕作區鋪蓋文蛤殼，揚塵已大幅改善，年揚塵日從原本59天降至去年6天，今年更減至1天，這是中央和地方合作的成效。

水利署第4河川局長李友平指出，除治沙工程更斥資4千8百萬元建置生態島、生態池、賞鳥亭、滑草坡、自行車道等打造生態園區，原定今年12月完成，目前積極趕工將可提前在10月鳥季前完工，同時為降低施工帶來對交通、環境影響，整個工程就地取材並工地施設預拌場的友善工法施工。

李友平說，濁水溪口是台灣西側的最後一抹夕陽的落日處，又大又紅，觀景台白天可賞鳥，下午觀落日，尤其寬廣的河口生態豐富，每年可吸引超過兩萬隻候鳥群聚，成為野鳥樂園，除黑面琵鷺更有大冠鷲、燕鴴、黑翅鳶等，甚至出現世界瀕危物種的東方白鸛，多達兩百多種，為維護生態，還為東方白鸛設置高8公尺的「巢塔」，目前已有6隻留棲於此。

雲林縣長張麗善帶領相關主管及民代，沿著園區踏勘，看到原本狂沙滾滾的荒漠溪床，如今已綠草如茵，花木扶疏，感謝中央與地方合作為民除沙害並找回生態之美，縣議員林深等人建議打造成為婚紗拍攝專區帶動觀光。

原本狂沙滾滾的濁水溪口，飛沙走石不復見，如今荒漠變綠洲，成為國內賞鳥、觀日落的新樂園，雲林縣長張麗善率員踏勘。記者蔡維斌／攝影
原本狂沙滾滾的濁水溪口，飛沙走石不復見，如今荒漠變綠洲，成為國內賞鳥、觀日落的新樂園，雲林縣長張麗善率員踏勘。記者蔡維斌／攝影
原本狂沙滾滾的濁水溪口，飛沙走石不復見，如今荒漠變綠洲，設施完善，成為國內賞鳥、觀日落的新樂園。記者蔡維斌／攝影
原本狂沙滾滾的濁水溪口，飛沙走石不復見，如今荒漠變綠洲，設施完善，成為國內賞鳥、觀日落的新樂園。記者蔡維斌／攝影
原本狂沙滾滾的濁水溪口，飛沙走石不復見，如今荒漠變綠洲，成為國內賞鳥、觀日落的新樂園。記者蔡維斌／攝影
原本狂沙滾滾的濁水溪口，飛沙走石不復見，如今荒漠變綠洲，成為國內賞鳥、觀日落的新樂園。記者蔡維斌／攝影
原本狂沙滾滾的濁水溪口，飛沙走石不復見，如今荒漠變綠洲，成為國內賞鳥、觀日落的新樂園，雲林縣長張麗善率員踏勘。記者蔡維斌／攝影
原本狂沙滾滾的濁水溪口，飛沙走石不復見，如今荒漠變綠洲，成為國內賞鳥、觀日落的新樂園，雲林縣長張麗善率員踏勘。記者蔡維斌／攝影
原本狂沙滾滾的濁水溪口，飛沙走石不復見，如今荒漠變綠洲，生態湖成為國內賞鳥、觀日落的新樂園。記者蔡維斌／攝影
原本狂沙滾滾的濁水溪口，飛沙走石不復見，如今荒漠變綠洲，生態湖成為國內賞鳥、觀日落的新樂園。記者蔡維斌／攝影

賞鳥 濁水溪 雲林

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