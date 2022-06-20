影／唯一國道奇觀紅綠燈 壅塞車禍死傷多花22.5億改建

台南市長黃偉哲下午到南133線、國8交會路口勘察；感慨當年國8設置「唯一國道奇觀紅綠燈」，付出龐大代價、終於要花22.5億元設高架道跨越路口，減少行車時間與交通事故，市府將配合中央盡速推動興建。

黃偉哲由公工務局長蘇金安等陪同，察看「國道1號永康交流道聯絡道南133線通車、及規畫中的「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」現場。

黃偉哲說，國道8已經通車很久了，當初在規畫時，因為地方民代的要求，就把國道8降下來加上號誌，成為全台灣唯一的「國道有交通號誌紅綠燈」，且過了這個紅綠燈，馬上恢復又是國道8，「這是全台灣唯一的奇觀」。

黃偉哲表示，國8要變直通跨過這個紅綠燈，要花22.5億左右，如果當初在興建時就能跨過133線，要上下國道可採用交流道，「做跟今天一樣的事」、那時可能不用5億。現在大環境改變，當年規畫或是當年影響規畫的民意代表都已不同；現在要趕快來彌補這個破網，把國8高架完成，完成這最後這一哩路要花22.5億。

另南133拓寬從永安路一路下來，以後能拓寬成40米，這樣對前往南科通勤的、住在安南區的、住在永康區的，或是住在當地的通勤族都能夠有更大方便，能夠有效降低通勤時間。