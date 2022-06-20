快訊

緬甸軍的「吹噓殺人賽」：手機曝光軍人虐殺暴行

弟弟派又出招！長榮國際砸近10億元買進長榮航 布局明年經營權之爭

影／唯一國道奇觀紅綠燈 壅塞車禍死傷多花22.5億改建

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
全台唯一國道8號半路設紅綠燈與平面道路交會，影響運輸交通且多次車禍死傷，終於再花22.5億改建。記者周宗禎／攝影
全台唯一國道8號半路設紅綠燈與平面道路交會，影響運輸交通且多次車禍死傷，終於再花22.5億改建。記者周宗禎／攝影

台南市長黃偉哲下午到南133線、國8交會路口勘察；感慨當年國8設置「唯一國道奇觀紅綠燈」，付出龐大代價、終於要花22.5億元設高架道跨越路口，減少行車時間與交通事故，市府將配合中央盡速推動興建。

黃偉哲由公工務局長蘇金安等陪同，察看「國道1號永康交流道聯絡道南133線通車、及規畫中的「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」現場。

黃偉哲說，國道8已經通車很久了，當初在規畫時，因為地方民代的要求，就把國道8降下來加上號誌，成為全台灣唯一的「國道有交通號誌紅綠燈」，且過了這個紅綠燈，馬上恢復又是國道8，「這是全台灣唯一的奇觀」。

黃偉哲表示，國8要變直通跨過這個紅綠燈，要花22.5億左右，如果當初在興建時就能跨過133線，要上下國道可採用交流道，「做跟今天一樣的事」、那時可能不用5億。現在大環境改變，當年規畫或是當年影響規畫的民意代表都已不同；現在要趕快來彌補這個破網，把國8高架完成，完成這最後這一哩路要花22.5億。

另南133拓寬從永安路一路下來，以後能拓寬成40米，這樣對前往南科通勤的、住在安南區的、住在永康區的，或是住在當地的通勤族都能夠有更大方便，能夠有效降低通勤時間。

另外有些在南科工作的乾脆就在善化買房子、在安南區買房子、在安定買房子，讓南科生活圈能夠成形，將來有10萬人以上在南科工作，這10萬人會非常具有強大購買力，地方要求生活品質、公園綠地學校醫院等；南科生活圈形成後、都市服務機能更健全，先把交通健全起來，再把生活教育還有健康健全起來，整體提升大台南地區生活品質。

全台唯一國道8號半路設紅綠燈與平面道路交會，影響運輸交通且多次車禍死傷，終於再花22.5億改建。記者周宗禎／攝影
全台唯一國道8號半路設紅綠燈與平面道路交會，影響運輸交通且多次車禍死傷，終於再花22.5億改建。記者周宗禎／攝影
全台唯一國道8號半路設紅綠燈與平面道路交會，影響運輸交通且多次車禍死傷，終於再花22.5億改建。記者周宗禎／攝影
全台唯一國道8號半路設紅綠燈與平面道路交會，影響運輸交通且多次車禍死傷，終於再花22.5億改建。記者周宗禎／攝影
全台唯一國道8號半路設紅綠燈與平面道路交會，影響運輸交通且多次車禍死傷，終於再花22.5億改建。記者周宗禎／攝影
全台唯一國道8號半路設紅綠燈與平面道路交會，影響運輸交通且多次車禍死傷，終於再花22.5億改建。記者周宗禎／攝影
全台唯一國道8號半路設紅綠燈與平面道路交會，影響運輸交通且多次車禍死傷，終於再花22.5億改建。記者周宗禎／攝影
全台唯一國道8號半路設紅綠燈與平面道路交會，影響運輸交通且多次車禍死傷，終於再花22.5億改建。記者周宗禎／攝影

國道 黃偉哲

延伸閱讀

內神通外鬼？南市議員爆市府掮客需索謀利 向市調站檢舉

誤會大了！黃偉哲稱「去介殼蟲消毒水」的此介非謝龍介

相關新聞

狂沙荒漠濁水溪口變綠洲 生態新樂園10月開放

濁水溪出海口治理風沙成效極佳，揚塵日從原本59天降至目前1天，水利署斥資四千多萬元打造的生態園區，將提前在今年10月鳥季...

茶油融入生活 農糧署推山茶花籽油烏龍茶籽油翻轉印象

行政院農委會農糧署推廣國產茶油多元應用計畫，將各種茶油結合在地食材料理，與全台10間農會合作，邀請名廚到場料理，今天下午...

確診亡者火化 嘉市補助5200元 購視窗型屍袋看最後一面

減輕新冠肺炎染疫死者家屬負擔，嘉市府今宣布嘉市的確診死者，原應負擔火化費4000元、骨灰處理費1200元，即刻起免收費，截至昨天累計約60人，市府將陸續退費；此外，市府和殯葬公會研商建議，針對嘉市從接體到火化費用...

內神通外鬼？南市議員爆市府掮客需索謀利 向市調站檢舉

台南市議員林燕祝今天在市政總質詢質疑，有燈廠商遭市府掮客需索謀利，她指LED廠商得標後就出現卡關，後來有自稱「市長顧問」...

2022一見雙雕藝術季 鹽雕創作搶先曝光

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「2022一見雙雕藝術季」作品正由鹽雕師於七股鹽山緊鑼密鼓雕刻中，雲嘉南管理...

嘉市路樹阿勃勒「黃金雨」尾聲 6大地點曝光

嘉義市近期少雨放晴，市區路樹阿勃勒盛開，世賢路一段分隔島一片金黃相當吸睛，不過民眾說，白天實在太熱，只能清晨或傍晚欣賞，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。