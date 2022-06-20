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茶油融入生活 農糧署推山茶花籽油烏龍茶籽油翻轉印象

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
農糧署推廣茶油，今在斗南鎮農會西埤分會邀請名廚舉辦料理活動。記者黃于凡／攝影
農糧署推廣茶油，今在斗南鎮農會西埤分會邀請名廚舉辦料理活動。記者黃于凡／攝影

行政院農委會農糧署推廣國產茶油多元應用計畫，將各種茶油結合在地食材料理，與全台10間農會合作，邀請名廚到場料理，今天下午在斗南鎮農會西埤分部由廚師現場料理教學，向民眾分享茶油的益處及烹飪手法，盼未來苦茶油融入民眾3餐及生活。

農糧署與蘆洲區、湖口鄉、通霄鎮、草屯鎮、斗南鎮、鹿草鄉、佳冬鄉、吉安鄉、台中地區、光豐地區農會合作推廣茶油，有烏龍茶籽油、山茶花籽油等，翻轉民眾說到茶油就想到苦茶油的印象，對茶油有更進一步認識

農糧署中區分署主任黃冠富說，茶油是台灣從早期流傳到現在一個非常好的油品，有豐富的OMEGA-3、6、9不飽和脂肪酸，對身體很好，但以往大家對茶油有刻板印象，常用於早上生飲顧胃、做月子煮雞湯，或加入食物增加香氣，未來希望能讓苦茶油融入3餐及生活。

福康油料作物生產合作社理事長黃捷纓說，為推廣茶油，與農糧署合作推廣，今天到斗南鎮農會邀請新東陽集團臻好食客棧料理長楊勝閔、新百王餐廳料理長簡境宏、寧菠小館生態主廚鄧玲如到場運用在地植化素食材，跟苦茶油結合，做了8道示範料理。

鄧玲如分享，茶油燃點較高，不易產生油煙、不易變質，且可抗發炎，對身體有益；今天使用烏龍茶籽油做料理，炒、煮、拌都有一絲獨特茶香，再加上在地食材，把茶油在地化、生活化，從產地到餐桌，順應24節氣料理，端出最合時令的美食給大家品嘗。

農會家政班班長林秀慧說，平常會用茶油煮雞湯，今天試做茶油竹筍煎餃，用斗南在地竹筍、馬鈴薯、紅蘿蔔、絞肉包成煎餃，再用麵粉水煎成冰花煎餃，覺得很有趣，也看廚師現場教學，學到魚在料理前可用茶油醃製，讓魚的肉質更鮮嫩。

斗南鎮農會家政班班長林秀慧現場試做茶油冰花煎餃。記者黃于凡／攝影
斗南鎮農會家政班班長林秀慧現場試做茶油冰花煎餃。記者黃于凡／攝影
農糧署推廣茶油，今在斗南鎮農會西埤分會邀請名廚舉辦料理活動。記者黃于凡／攝影
農糧署推廣茶油，今在斗南鎮農會西埤分會邀請名廚舉辦料理活動。記者黃于凡／攝影

農會 苦茶油 農糧署

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