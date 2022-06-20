確診亡者火化 嘉市補助5200元 購視窗型屍袋看最後一面

減輕新冠肺炎染疫死亡者的家屬負擔，嘉市府今宣布確診死者設籍嘉市的，原應負擔火化費4000元、骨灰處理費1200元，即起免收費此費用，截至昨天累計約60人，市府將陸續退費，因此部分減免，市府和殯葬的公會研商，從接體到火化一般行情5萬元上下，建議嘉市統一收4萬5000元。

嘉市葬儀商業同業公會理事長侯文貴說，確診者遺體火化相關費用，行情4萬5000元到5萬多元不等，同業因此傳出確診，「大家會怕」，若訂酌收4萬5000元，還算合理，會盡量請公會的會員比照此收費；另名殯葬業者說，「用命在拚，還怕染疫」，風險高，不是每一家都願意提供服務，價格高一點應算合理。

市府民政處表示，確診者死者的家屬，原應負擔火化費4000元、骨灰處理費1200元，為減輕負擔，決定全數免收，將追溯已往生染疫並火化者，處理後續退費作業，至於非嘉市籍的亡者火化費及骨灰處理費，仍依火化場收費標準收費。

嘉市殯葬所指出，近期每天接獲新冠肺炎確診亡者遺體送抵，依中央指引大多盡速火化，而禮儀公司提供確診者家屬的服務，包括接體車、接體員、防護裝備、二層屍袋、棺木、火化費、骨灰罐內膽、清潔消毒等「遺體處理費」，傳出部分家屬與殯葬禮儀業者因處理費引發不同看法。

殯葬所說，近日和嘉市葬儀商業同業公會研商後，為提供一定殯葬服務品質，建議遺體處理統一收費標準為4萬5000元，會請殯葬禮儀業者配合辦理，但無法強制，也提醒依殯葬管理條例第49條，殯葬服務業對於提供商品或服務，應與消費者訂定書面契約。

此外，由於染疫者遺體須盡速火化，無法見亡者最後一面恐留遺憾，市府也著手採購300個「視窗型屍袋」，即遺體臉部部位採用半透明材質的屍袋，提供瞻仰遺容，未來免費供嘉義市籍亡者家屬有需要時免費使用。