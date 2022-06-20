內神通外鬼？南市議員爆市府掮客需索謀利 向市調站檢舉

台南市議員林燕祝今天在市政總質詢質疑，有燈廠商遭市府掮客需索謀利，她指LED廠商得標後就出現卡關，後來有自稱「市長顧問」的人開口向廠商要錢未遂就逼市府與廠商解約，她痛批內神通外鬼。市長黃偉哲請她將資料送檢調，林質詢後將資料送台南市調站調查。

林燕祝畫出掮客下指導棋的「關係圖」，指郭姓男子自稱是市長的私人顧問，另名屬機要職的蔡姓男子負責對外和對內聯繫，找官員到府內外開會，官員交付案件資料並依郭指示行事，不僅官員涉及洩密、郭也公然向廠商索賄。黃偉哲說，認識郭，但郭不是私人顧問也不是市府顧問，若林有質疑就向檢調提出檢舉，他強調，會要求市政府全體公務員，嚴守公務員服務法及所有法規規定。

她指出，工務局第一區LED燈近2億元的得標廠商被官員質疑以大陸貨混充有違約之虞，隨後該公司就接到自稱市長私人顧問的郭姓男子聯繫，聲稱可以幫忙解決問題，郭去年12月9日約見面，要求交付4百萬元現金擺平問題，但該公司未依期限交付，郭逼官員解約。

林燕祝接著再指永康一起太陽光電發電設備案，官員向廠商表示設備裝置容量與標示不符，雖然廠商有提出工研院與經濟部標準局函文，證明設備一切合格，也有台電背書，但官員還是要求若限期無法改善，就要以違反再生能源發電設備設置管理辦法第18條廢止設備登記。

林燕祝也提到，柳營科學園區汙水處理廠代操作廠商，遭官員刁難，操作11個月只領到2個月的款項，操作設備遭搬走，影響操作成效，市府官員置之不理，廠商決定解約走人。

最後林燕祝拿出承諾書，要求市長黃偉哲連署，「本人ｘｘｘ身為台南市長，為求台南市長之進步及市府所有官員均能依法行政，在此承諾並要求市府所有官員除法律規定外，均一律禁止與民間人士、利害關係人或廠商私自於市府外接洽、見面並討論台南市政各類標案相關內容，若經查證屬實，將予以行政懲處，以正視聽。」黃偉哲表示，文字內容有部分語意模糊，修改後才會簽名。

蔡姓機要科員指此指控非事實，收到郭的陳情函後，因事涉專業與市府權益，請相關局處了解並依法處理。其中無官員提供資料，也沒有公務員接收到民間人士的指示行事。