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嘉市民免收確診火化費 採購視窗型屍袋可瞻仰遺容

中央社／ 嘉義市20日電

嘉義市政府今天宣布COVID-19確診亡者火化費、骨灰處理費計新台幣5200元，凡設籍嘉義市者免收，減輕家屬負擔；另採購視窗型屍袋免費提供使用，提供家屬瞻仰遺容。

嘉義市殯葬管理所長盧春霖告訴中央社記者，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診亡者在嘉義市火化場處理喪葬事宜，設籍嘉義市者，家屬原應負擔火化費4000元、骨灰處理費1200元，市府為減輕染疫亡者家屬負擔決定全數免收，並追溯已往生染疫並火化者，後續將辦理退費作業。

至於非嘉義市籍的亡者火化費及骨灰處理費，仍依火化場收費標準收費。

盧春霖表示，染疫亡者遺體裝入屍袋，從醫院送到火化場火化過程，家屬常有無法見亡者最後一面遺憾，市府已積極採購「視窗型屍袋」，即遺體臉部部位採用半透明材質，提供家屬瞻仰遺容需求；採購屍袋到貨將立即配發供嘉義市籍亡者免費使用。

盧春霖指出，殯葬管理所近期接獲確診亡者遺體送抵，依中央指引大多盡速火化，殯葬禮儀業者提供接體車、接體員、二層屍袋、棺木等服務，中南部各縣市收取遺體處理費大多在4萬5000元至5萬5000元間。

盧春霖說，市府近日與嘉義市葬儀商業同業公會研商後，建議遺體處理統一收費標準為4萬5000元，將請殯葬禮儀業者配合辦理。另依據殯葬管理條例第49條規定，殯葬服務業就其提供的商品或服務，應與消費者訂定書面契約。

嘉義 COVID-19 葬禮

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