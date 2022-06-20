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2022一見雙雕藝術季 鹽雕創作搶先曝光

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2022一見雙雕藝術季，7月2日將開展，展期共2個月。圖 ／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
2022一見雙雕藝術季，7月2日將開展，展期共2個月。圖 ／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「2022一見雙雕藝術季」作品正由鹽雕師於七股鹽山緊鑼密鼓雕刻中，雲嘉南管理處應遊客要求，決定明22日將再次開放參觀，安排鹽雕師解說作品創作特色。

雲嘉南管理處說，以往參觀一見雙雕藝術季遊客，只能看到鹽雕藝術完成品，不知道大型鹽雕創作過程，得面對高鹽分場地及酷熱環境；創作過程相對耗時、費力，對體力更是一大挑戰。

而上周16日首度對外開放參觀創作過程後，不少遊客來電希望也能參訪，經考量後決定加碼22日再次開放參觀，開放參觀時段為上午10點至11點30分；下午2點至4點，現場同樣有鹽雕師進行解說，讓遊客對鹽雕藝術創作，不再只是看熱鬧，更能看懂其中門道。

雲管處表示，「2022一見雙雕藝術季」，7月2日開展，展期至8月31日止，為期2個月。除台南七股鹽山鹽雕作品，今年更規畫於台灣現存最古老的井仔腳瓦盤鹽田展演光雕地景藝術，搭配鹽田夕陽美景，讓悠久歷史的鹽田呈現新的光彩。

另外「台灣好行-61西濱快線」配合活動開展，於7月2日至8月31日期間，每周末例假日，於新營客運總站購買交通一日券即享8折優惠(原價100元)，詳細班次資訊可參考「台灣好行」官網。更多活動資訊，可搜尋「雲嘉南，好好玩!!」臉書粉絲專頁查詢。

2022一見雙雕藝術季，明在七股鹽山再度安排鹽雕師分享解說作品創作過程。圖 ／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
2022一見雙雕藝術季，明在七股鹽山再度安排鹽雕師分享解說作品創作過程。圖 ／雲嘉南濱海國家風景區管理處提供

台灣好行 國家風景區 台南

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