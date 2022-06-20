聽新聞
test
0:00 / 0:00
2022一見雙雕藝術季 鹽雕創作搶先曝光
交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「2022一見雙雕藝術季」作品正由鹽雕師於七股鹽山緊鑼密鼓雕刻中，雲嘉南管理處應遊客要求，決定明22日將再次開放參觀，安排鹽雕師解說作品創作特色。
雲嘉南管理處說，以往參觀一見雙雕藝術季遊客，只能看到鹽雕藝術完成品，不知道大型鹽雕創作過程，得面對高鹽分場地及酷熱環境；創作過程相對耗時、費力，對體力更是一大挑戰。
而上周16日首度對外開放參觀創作過程後，不少遊客來電希望也能參訪，經考量後決定加碼22日再次開放參觀，開放參觀時段為上午10點至11點30分；下午2點至4點，現場同樣有鹽雕師進行解說，讓遊客對鹽雕藝術創作，不再只是看熱鬧，更能看懂其中門道。
雲管處表示，「2022一見雙雕藝術季」，7月2日開展，展期至8月31日止，為期2個月。除台南七股鹽山鹽雕作品，今年更規畫於台灣現存最古老的井仔腳瓦盤鹽田展演光雕地景藝術，搭配鹽田夕陽美景，讓悠久歷史的鹽田呈現新的光彩。
另外「台灣好行-61西濱快線」配合活動開展，於7月2日至8月31日期間，每周末例假日，於新營客運總站購買交通一日券即享8折優惠(原價100元)，詳細班次資訊可參考「台灣好行」官網。更多活動資訊，可搜尋「雲嘉南，好好玩!!」臉書粉絲專頁查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言