南市2個月內3托嬰死亡 議員要求托育服務中心收回自辦

台南市議員林燕祝今天在施政總質詢痛批，少子化危機已是嚴重的國安問題，但南市2個月內有3名在托育中心接受保母托育的嬰兒死亡，其中1對新手父母因疫情才登記結婚，九天後卻喜事變喪事，她要求市府將勞務委託托育服務中心收回自辦。市長黃偉哲表示，會參考其他縣市做法來因應。

黃偉哲表示，收回居家托育服務中心並改為自辦不是萬靈丹，會參照其他縣市辦理方式，也會更加嚴格地管理本市居家托育服務人員。社會局長陳榮枝說，目前中央希望地方的居家托育服務中心能委辦，是否自辦將再研議。

林燕祝的說，今年陸續接到2起托育嬰兒死亡陳情案，嬰兒父母痛哭陳情台南體制出了問題，其中一對父母才因疫情延後婚期，誰知才結婚9天就喜事變喪事，她進一步了解才知兩個月內有3名嬰兒因保母照顧而死亡。

她認為，問題就出在保母超收，依規定1名保母只能照顧2名嬰兒，出事的保母卻是1人照顧5名嬰兒，其中在今年2月，4個月大嬰兒直接死亡原因為呼吸衰竭、窒息、溢奶且嗆入呼吸道，4月間有名8個月大嬰兒死亡，勞務委託個案訪視日期，居然是嬰兒死亡後才去訪視。

社會局表示，居家托育服務中心工作內容包括托育人員的輔導、監督、管理及檢查、托育人員投保責任保險、督導、協助托育人員每2年健康檢查1次、托育人員在職訓練課程、督導托育人員定期辦理嬰幼兒發展篩檢，並通報及處理等。