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紀念舒伯特 奇美博物館邀曾宇謙等音樂名家演繹名曲

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
奇美博物館邀曾宇謙等音樂名家舉辦音樂會演繹名曲。圖／館方提供
奇美博物館邀曾宇謙等音樂名家舉辦音樂會演繹名曲。圖／館方提供

大音樂家舒伯特今年225歲誕辰，奇美博物館邀請「柴可夫斯基國際小提琴大賽」首獎得主曾宇謙，7月23日舉辦音樂會演繹舒伯特與巴赫、莫札特經典曲目，今起售票，詳情見官網：www.chimeimuseum.org。

知名小提琴家曾宇謙自小就跟奇美借名琴、征戰國際各大比賽，他也是奇美藝術獎兩次得主，對首次在奇美博物館舉辦售票音樂會，曾宇謙表示十分期待，「能夠回到栽培自己的地方舉辦音樂會，真的是別具意義。」

音樂會名為「曾宇謙與朋友們－從巴赫到舒伯特的樂思之旅」，曾宇謙邀請他的音樂家好友合作演出，包含活躍國際舞台的指揮暨鋼琴家廖國敏、台灣交響樂團中提琴首席蕭惠珠、美國印第安納波利斯交響樂團大提琴助理首席柯容軒及法國廣播愛樂管弦樂團低音提琴副首席張瑋祐。

奇美博物館表示，五人將展現絕佳的合奏默契，並搭配史特拉底瓦里、馬吉尼等三把名琴，與民眾分享巴赫、莫札特與舒伯特作品。音樂會更邀請台南藝術大學音樂系教授謝斐紋引導聆聽，讓民眾輕鬆進入古典樂世界。

奇美博物館邀曾宇謙等音樂名家舉辦音樂會演繹名曲。圖／館方提供
奇美博物館邀曾宇謙等音樂名家舉辦音樂會演繹名曲。圖／館方提供
奇美博物館邀曾宇謙等音樂名家舉辦音樂會演繹名曲。圖／館方提供
奇美博物館邀曾宇謙等音樂名家舉辦音樂會演繹名曲。圖／館方提供

奇美博物館 音樂會 交響樂團

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