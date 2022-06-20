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南市議員反擊大陸以農為政 要求建立產品核心價值

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員蔡曉薇送農漁產品給市長黃偉哲，要求建立產品核心價值。記者鄭惠仁／攝影
台南市議員蔡曉薇送農漁產品給市長黃偉哲，要求建立產品核心價值。記者鄭惠仁／攝影

台南市議員蔡曉薇針對大陸陸續以檢疫問題為由，禁止台灣部分農漁產品，今天在議會總質詢贈送鳳梨、釋迦、白帶魚、蚵仔、石斑給市長黃偉哲，替農漁民請命，並呼籲中央及地方全力協助相關產業度過難關。

「中國利用以農圍政、以商謀統，達到政治上的利益」，蔡筱薇說，一般而言應基於客觀事實及證據，並循國際與兩岸果品貿易規範解決爭端，但大陸一再用違反國際貿易規範和慣例，用政治的手段打壓台灣的農產品、水產品，此行為不只打擊台灣，更嚴重傷害到台灣的農、漁民，令人不齒。

她認為，面對不穩定的政治局勢變化，台南市政府應協助農、漁民建立產品核心價值，才能提供產業最大的彈性與生存機會，包含推廣內銷市場及其他國際市場，讓大家可以看見南市農產品的優勢。

她也針對大陸近日與俄羅斯繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持，怒批大陸無視國際對於俄羅斯的譴責及制裁，繼續狼狽為奸破壞區域及全球和平與穩定，「站在歷史錯誤的一邊」。

漁民 俄羅斯 台南

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