快訊

基隆市民確診率超過兩成、連3天都是663例 巧合引發聯想

花蓮地震狂搖天花板掉 鯉魚潭監視器錄下猛晃7秒景象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市三合院慘被倒3噸廢棄物 市府:熱點區域每月巡一次

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市保福一路圖／嘉市議員張秀華提供
嘉義市保福一路圖／嘉市議員張秀華提供

本月8日兩輛大貨車涉傾倒3噸廢棄物嘉義市保福一路的三合院，幸好居民拍下投訴，檢方已分案偵辦；市議員張秀華昨前往會勘，要求趕緊清除避免生臭，也指嘉市不時有廢棄物案，市府稽查要轉主動，環保局回應，會催促提清運計畫，去年起針對高風險傾倒區域，至少每月巡查1次。

張秀華說，被傾倒的三合院平時無人住，屋主長年住北部，絕沒授權堆放，兩名載運的司機昨到場稱「有人告知這裡可以倒」她氣得念「亂講」，但司機態度算配合，允諾提清運計畫；她認為，應盡速載走，避免像先前青年街案堆了許久。

張秀華也認為，台灣腹地小，不肖人士取巧亂倒廢棄物，嘉市屬都市型，依然不時傳出類似案件，此案幸賴有人目擊才第一時間處理，目前市府稽查屬被動式，希望轉趨主動、更積極。

嘉義地檢署指出，全案已經分案偵辦，據了解，檢警清查廢棄物為塑膠材料混合物、一般垃圾等，部分老化，應放一段時間，2輛載運的車分別是台中和雲林的交通公司或清運公司，持續追查幕後雇主。

環保局表示，2名司機承認亂倒的行為，答應今天提出廢棄物處置計畫書，會持續催促，同步請示司法單位能否移置。

「抓不甚抓！」嘉市的亂倒廢棄物熱點，都在市區和嘉縣竹崎、中埔鄉交界處郊區，去年起委託專業顧問公司，有1組人力、車輛，針對高風險區域至少1個月巡視一次，接獲通報則當天趕去，加強查察力度。

嘉義市保福一路路邊三合院遭亂傾倒廢棄物。記者林伯驊／攝影
嘉義市保福一路路邊三合院遭亂傾倒廢棄物。記者林伯驊／攝影
嘉義市保福一路路邊三合院遭亂傾倒廢棄物，司機允許提出清運計畫書。記者林伯驊／攝影
嘉義市保福一路路邊三合院遭亂傾倒廢棄物，司機允許提出清運計畫書。記者林伯驊／攝影
嘉義市保福一路路邊三合院遭亂傾倒廢棄物，司機允許提出清運計畫書。記者林伯驊／攝影
嘉義市保福一路路邊三合院遭亂傾倒廢棄物，司機允許提出清運計畫書。記者林伯驊／攝影

廢棄物 嘉義 老化

延伸閱讀

嘉市城隍廟宣布今年普度照常 發表3款「城隍長壽餅」

嘉市西區國民運動館拚發包 運動項目僅3類 議員盼多元

嘉市+783例兒童第2劑莫德納開始打 27日起入校打第2劑

不肖者利用大雨掩飾偷倒廢棄物 嘉義市環保局：嚴懲究責

相關新聞

嘉市路樹阿勃勒「黃金雨」尾聲 6大地點曝光

嘉義市近期少雨放晴，市區路樹阿勃勒盛開，世賢路一段分隔島一片金黃相當吸睛，不過民眾說，白天實在太熱，只能清晨或傍晚欣賞，...

嘉市三合院慘被倒3噸廢棄物 市府:熱點區域每月巡一次

本月8日兩輛大貨車涉傾倒3噸廢棄物在嘉義市保福一路的三合院，幸好居民拍下投訴，檢方已分案偵辦；市議員張秀華昨前往會勘，要...

六都只有台南沒老人健保費補助 南市綠營議員要求比照

六都中只有台南沒補助65歲以上老人健保費，國民黨台南市長參選人謝龍介最近猛主打老人健保費用由市府支付訴求，民進黨籍議員唐...

南市2個月內3托嬰死亡 議員要求托育服務中心收回自辦

台南市議員林燕祝今天在施政總質詢痛批，少子化危機已是嚴重的國安問題，但南市2個月內有3名在托育中心接受保母托育的嬰兒死亡...

紀念舒伯特 奇美博物館邀曾宇謙等音樂名家演繹名曲

大音樂家舒伯特今年225歲誕辰，奇美博物館邀請「柴可夫斯基國際小提琴大賽」首獎得主曾宇謙，7月23日舉辦音樂會演繹舒伯特...

南市議員反擊大陸以農為政 要求建立產品核心價值

台南市議員蔡曉薇針對大陸陸續以檢疫問題為由，禁止台灣部分農漁產品，今天在議會總質詢贈送鳳梨、釋迦、白帶魚、蚵仔、石斑給市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。