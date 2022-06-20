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嘉市三合院慘被倒3噸廢棄物 市府:熱點區域每月巡一次
本月8日兩輛大貨車涉傾倒3噸廢棄物在嘉義市保福一路的三合院，幸好居民拍下投訴，檢方已分案偵辦；市議員張秀華昨前往會勘，要求趕緊清除避免生臭，也指嘉市不時有廢棄物案，市府稽查要轉主動，環保局回應，會催促提清運計畫，去年起針對高風險傾倒區域，至少每月巡查1次。
張秀華說，被傾倒的三合院平時無人住，屋主長年住北部，絕沒授權堆放，兩名載運的司機昨到場稱「有人告知這裡可以倒」她氣得念「亂講」，但司機態度算配合，允諾提清運計畫；她認為，應盡速載走，避免像先前青年街案堆了許久。
張秀華也認為，台灣腹地小，不肖人士取巧亂倒廢棄物，嘉市屬都市型，依然不時傳出類似案件，此案幸賴有人目擊才第一時間處理，目前市府稽查屬被動式，希望轉趨主動、更積極。
嘉義地檢署指出，全案已經分案偵辦，據了解，檢警清查廢棄物為塑膠材料混合物、一般垃圾等，部分老化，應放一段時間，2輛載運的車分別是台中和雲林的交通公司或清運公司，持續追查幕後雇主。
環保局表示，2名司機承認亂倒的行為，答應今天提出廢棄物處置計畫書，會持續催促，同步請示司法單位能否移置。
「抓不甚抓！」嘉市的亂倒廢棄物熱點，都在市區和嘉縣竹崎、中埔鄉交界處郊區，去年起委託專業顧問公司，有1組人力、車輛，針對高風險區域至少1個月巡視一次，接獲通報則當天趕去，加強查察力度。
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