六都只有台南沒老人健保費補助 南市綠營議員要求比照

六都中只有台南沒補助65歲以上老人健保費，國民黨台南市長參選人謝龍介最近猛主打老人健保費用由市府支付訴求，民進黨籍議員唐碧娥今天也要求市府能比照其他五都，補助健保費。

唐碧娥說，六都中台南市65歲以上老人最少，健保經費只要2.68億元，各都都有負債，但其他五都都有補助健保費，就只有台南沒補助，希望市府能重視老人的福利。

市長黃偉哲表示，會衡量市府財政負擔，有必要時會考慮減少建設經費，以增加福利經費，並思考市庫開源方式。

社會局說，秉持優先照顧弱勢的原則，目前以經濟弱勢的低、中低收入老人及65歲以上身心障礙者為優先補助健保費對象，1年經費約1億4600萬元。

其他五都針對老人健保費的補助，皆有相關的排富條件，考量南市府財政負擔及弱勢照顧，今年度針對弱勢長者加發健保福利金1000元，並於重陽節前併同重陽敬老金1000元發放，符合資格的人可領取重陽敬老及健保福利金共2000元。

發放對象為55歲至64歲原住民、65歲至99歲長者，經稅捐稽徵機關核定最近1年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅稅率未超過12%，且於設籍限定的月份未獲健保費自付額補助。

社會局表示，今年健保福利金若全面加碼不排富，所需經費約為2.8億，惟將需再增加預算經費3929萬元。目前重陽敬老禮金和百歲禮品的受益者超過34萬人，所需經費約3.4億元；健保福利金的受益者逾24 萬人，所需經費約2.4億元，合計5.9億元。