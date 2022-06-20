快訊

基隆市民確診率超過兩成、連3天都是663例 巧合引發聯想

花蓮地震狂搖天花板掉 鯉魚潭監視器錄下猛晃7秒景象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣文創聚落故事食堂 引領朴子百年記憶

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
故事食堂活動，將透過佳餚與展演，帶領大家走入朴子百年的生活記憶。圖／嘉義縣政府提供
故事食堂活動，將透過佳餚與展演，帶領大家走入朴子百年的生活記憶。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣嘉藝點水道頭文創聚落6月25日將推出「餐桌計畫-朴子故事食堂」活動，透過精心設計佳餚與展演，帶領大家走入朴子百年的生活記憶。嘉義縣長翁章梁表示，這項計畫是文創聚落的亮點成果，打造文創工作者共創平台，以地方故事為底蘊，讓大家認識地方的方式更加多元。

嘉義縣文化觀光局表示，早期朴子溪具河港功能時，朴子作為貨物集散地，商業繁盛，是嘉義的政經和文化中心；地方信仰中心配天宮周邊開元路、光復路、中正路等得益於核心區位而繁榮發展，今日這些街道仍存有許多中藥行和西醫館，不難窺見朴子過往仕紳集聚、文教與醫療事業發達的繁榮背景，百年來朴子市出了上百位醫生，可見其一脈相承的文化特色。

文觀局與地方文創工作者發想推出「餐桌計畫-朴子故事食堂」，除了美味佳餚，還邀請返鄉青年以創意設計打造專屬文創聚落的特色餐桌。運用具體、深刻的方式，將朴子過往繁華留存記憶再次傳達。

餐桌計畫邀請身懷不同絕藝的返鄉青年一同設計，包括生態廚師、工藝家、花藝師、攝影師以及中藥師等，共同打造專屬文創聚落的特色餐桌。

嘉義第一位生態廚師曾紫筠負責設計精緻菜餚，曾紫筠走訪嘉義中藥行、西醫館最密集的朴子小鎮，將前人的智慧，變化成各種以藥材為基底的創意料理，顛覆大家對漢醫的想像。

環境設計由藝術家陳熙璇打造、文史工作者老師蔡順仁擔任餐前文化沙龍主講，老藥房行朴子天安堂、煌記堂等也參與盛會。

文觀局長許有仁表示，餐桌計畫豐富了民眾的飲食體驗，認識朴子各時期的社經狀況。

「餐桌計畫─朴子故事食堂」只接受網路報名，報名及活動資訊請搜尋「嘉藝點水道頭文創聚落」FB粉絲專頁。

以藥材為基底的創意料理，將顛覆大家對漢醫的想像。圖／嘉義縣政府提供
以藥材為基底的創意料理，將顛覆大家對漢醫的想像。圖／嘉義縣政府提供
嘉藝點水道頭文創聚落6月25日將推出「餐桌計畫-朴子故事食堂」活動，透過佳餚與展演，帶領大家走入朴子百年的生活記憶。圖／嘉義縣政府提供
嘉藝點水道頭文創聚落6月25日將推出「餐桌計畫-朴子故事食堂」活動，透過佳餚與展演，帶領大家走入朴子百年的生活記憶。圖／嘉義縣政府提供

朴子溪 文創 嘉義

延伸閱讀

嘉縣婦人騎機車背1個載2幼兒 巷口出來撞上騎車老翁

金門文創生活節辦市集 展出在地特色商品超吸睛

缺工就業獎勵上路 助失業婦女獲雙重補助度難關

逾3百年朴子安福宮龍井 重新開放信眾取水保平安

相關新聞

0401東南水泥工程事故 南市府求償金額出爐：241萬元

今年4月1日連假期間，高雄東南水泥因拆除工程事故，導致高鐵、台鐵上百班列車班次受到影響，大批旅客被迫在台南高鐵站下車，造...

嘉市三合院慘被倒3噸廢棄物 市府:熱點區域每月巡一次

本月8日兩輛大貨車涉傾倒3噸廢棄物在嘉義市保福一路的三合院，幸好居民拍下投訴，檢方已分案偵辦；市議員張秀華昨前往會勘，要...

六都只有台南沒老人健保費補助 南市綠營議員要求比照

六都中只有台南沒補助65歲以上老人健保費，國民黨台南市長參選人謝龍介最近猛主打老人健保費用由市府支付訴求，民進黨籍議員唐...

嘉市路樹阿勃勒「黃金雨」尾聲 6大地點曝光

嘉義市近期少雨放晴，市區路樹阿勃勒盛開，世賢路一段分隔島一片金黃相當吸睛，不過民眾說，白天實在太熱，只能清晨或傍晚欣賞，...

南市2個月內3托嬰死亡 議員要求托育服務中心收回自辦

台南市議員林燕祝今天在施政總質詢痛批，少子化危機已是嚴重的國安問題，但南市2個月內有3名在托育中心接受保母托育的嬰兒死亡...

紀念舒伯特 奇美博物館邀曾宇謙等音樂名家演繹名曲

大音樂家舒伯特今年225歲誕辰，奇美博物館邀請「柴可夫斯基國際小提琴大賽」首獎得主曾宇謙，7月23日舉辦音樂會演繹舒伯特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。