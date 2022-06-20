嘉縣文創聚落故事食堂 引領朴子百年記憶

嘉義縣嘉藝點水道頭文創聚落6月25日將推出「餐桌計畫-朴子故事食堂」活動，透過精心設計佳餚與展演，帶領大家走入朴子百年的生活記憶。嘉義縣長翁章梁表示，這項計畫是文創聚落的亮點成果，打造文創工作者共創平台，以地方故事為底蘊，讓大家認識地方的方式更加多元。

嘉義縣文化觀光局表示，早期朴子溪具河港功能時，朴子作為貨物集散地，商業繁盛，是嘉義的政經和文化中心；地方信仰中心配天宮周邊開元路、光復路、中正路等得益於核心區位而繁榮發展，今日這些街道仍存有許多中藥行和西醫館，不難窺見朴子過往仕紳集聚、文教與醫療事業發達的繁榮背景，百年來朴子市出了上百位醫生，可見其一脈相承的文化特色。

文觀局與地方文創工作者發想推出「餐桌計畫-朴子故事食堂」，除了美味佳餚，還邀請返鄉青年以創意設計打造專屬文創聚落的特色餐桌。運用具體、深刻的方式，將朴子過往繁華留存記憶再次傳達。

餐桌計畫邀請身懷不同絕藝的返鄉青年一同設計，包括生態廚師、工藝家、花藝師、攝影師以及中藥師等，共同打造專屬文創聚落的特色餐桌。

嘉義第一位生態廚師曾紫筠負責設計精緻菜餚，曾紫筠走訪嘉義中藥行、西醫館最密集的朴子小鎮，將前人的智慧，變化成各種以藥材為基底的創意料理，顛覆大家對漢醫的想像。

環境設計由藝術家陳熙璇打造、文史工作者老師蔡順仁擔任餐前文化沙龍主講，老藥房行朴子天安堂、煌記堂等也參與盛會。

文觀局長許有仁表示，餐桌計畫豐富了民眾的飲食體驗，認識朴子各時期的社經狀況。