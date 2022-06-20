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2022雲林電競大賽首戰登場 這支南北成軍的隊伍奪冠

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林首場電競大賽，經一番激烈競爭，前三名成績出爐並接受頒獎。記者蔡維斌／翻攝
雲林首場電競大賽，經一番激烈競爭，前三名成績出爐並接受頒獎。記者蔡維斌／翻攝

「2022雲林縣電競派對」第一站昨天傍晚在雲林知名的「六房媽」大北勢紅壇開打，形塑具雲林特色的電競派對，經一番激戰最終由「小羅也有ss夢」奪冠，嘉義「符華商店」、雲林地主隊「庭維來凱瑞」則分獲二、三名。

首站共8支隊伍參戰，包括台北、新北、屏東組成的「小羅也有ss夢」、「麗明營造」、「符華商店」、台中明台高中電競校隊「MTP」、雲林地主隊「三益吊車尾燈」、「庭維來凱瑞」、「樹戰樹決」及「盤子上的藝術」。

選手以學生居多，甚至有7月要考大學的考生也來參賽，充分展現運動家精神。麗明營造是台中國家歌劇院的營造商，原要加班的選手特別徵得老闆同意，請假來揪團參賽，雖在季軍賽落敗，但隊員認為是很特別的經驗。

唯一晉級四強的「庭維來凱瑞」，在四強戰中落敗後，立刻報名下周在斗南順安宮的第二站賽事，靠著堅決精神終將第三名留在雲林。

嘉義「符華商店」的主將符華剛打完疫苗，副作用讓他不舒服，抱著手痛參賽，華麗的技巧雖在冠軍戰中可惜敗陣只拿下第二名。

內斂淡定的「小羅也有ss夢」，成員來自台北、新北、屏東，最年輕選手只高二，靠著沉穩的表現，一路過關斬將，默契十足，最終奪冠拿下6000元的獎金。

雲林縣電競派對宮廟巡迴賽第二站將在6月26日移師斗南順安宮舉辦，活動訊息，請參照雲林縣政府官方網站。

雲林首場電競大賽，經一番激烈競爭，前三名成績出爐並接受頒獎。記者蔡維斌／翻攝
雲林首場電競大賽，經一番激烈競爭，前三名成績出爐並接受頒獎。記者蔡維斌／翻攝
雲林首場電競大賽，經一番激烈競爭，前三名成績出爐並接受頒獎。記者蔡維斌／翻攝
雲林首場電競大賽，經一番激烈競爭，前三名成績出爐並接受頒獎。記者蔡維斌／翻攝
雲林首場電競大賽，經一番激烈競爭，前三名成績出爐並接受頒獎。記者蔡維斌／翻攝
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