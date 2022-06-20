迎接台商回流 南市盤點逾400公頃工業用地招商

國際經濟局勢重組及疫情產業供應鏈移轉，帶動台商回流，工業用地需求大增，台南市政府盤點，預計未來可釋出工業用地逾400公頃，將協助產業加速落成投資台南。

台南市長黃偉哲表示，市府針對2億元以上案件每月召開投資會報，透過跨局處協調溝通及追蹤列管來解決企業各項投資問題，目前市府轄管四大產業園區，除新吉工業區尚有土地可供企業進駐，樹谷園區、柳營科技工業區、永康科技工業皆已出租/出售完畢，據統計自108年起至111年5月底止，四大園區共計吸引72家廠商進駐設廠，包含光宇應用材料、恒耀工業、鴻運鋼鐵、南友、德準精密等企業，累計投資金額約達283.5億元，創造約700億元年產值及1萬3182個就業機會。

黃偉哲表示，另對於溪北地區除現正推動的七股科技工業區開發案，同時在新營轉運站北側規畫開發面積約36公頃產專區用地，並啟動柳科三期報編作業，另針對經濟部規畫於新市設置產業園區，亦全力協助該區通過環評審查。

而南科三期擴建案預計於民112年可取得用地，供廠商設廠用地面積約46.46公頃，未來透過南科沙崙雙引擎結合周邊各大工業區，串聯上中下游供應鏈，發揮產業聚落效應、拚出全球競爭力，讓台南邁向國際產經重鎮。