迎接台商回流 南市盤點逾400公頃工業用地招商
國際經濟局勢重組及疫情產業供應鏈移轉，帶動台商回流，工業用地需求大增，台南市政府盤點，預計未來可釋出工業用地逾400公頃，將協助產業加速落成投資台南。
台南市長黃偉哲表示，市府針對2億元以上案件每月召開投資會報，透過跨局處協調溝通及追蹤列管來解決企業各項投資問題，目前市府轄管四大產業園區，除新吉工業區尚有土地可供企業進駐，樹谷園區、柳營科技工業區、永康科技工業皆已出租/出售完畢，據統計自108年起至111年5月底止，四大園區共計吸引72家廠商進駐設廠，包含光宇應用材料、恒耀工業、鴻運鋼鐵、南友、德準精密等企業，累計投資金額約達283.5億元，創造約700億元年產值及1萬3182個就業機會。
黃偉哲表示，另對於溪北地區除現正推動的七股科技工業區開發案，同時在新營轉運站北側規畫開發面積約36公頃產專區用地，並啟動柳科三期報編作業，另針對經濟部規畫於新市設置產業園區，亦全力協助該區通過環評審查。
而南科三期擴建案預計於民112年可取得用地，供廠商設廠用地面積約46.46公頃，未來透過南科沙崙雙引擎結合周邊各大工業區，串聯上中下游供應鏈，發揮產業聚落效應、拚出全球競爭力，讓台南邁向國際產經重鎮。
經發局長陳凱凌表示，經發局為鼓勵老舊廠房更新、產業升級轉型，今年3月18日公告「都市計畫工業區更新立體化發展方案」，藉由容積獎勵及提高總容積獎勵上限方式，強化都市計畫工業區、產業專用區使用效率，加速工業區更新與立體化發展，以滿足產業空間不足需求，申請期間自公告日起至今年年底。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言