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0401東南水泥工程事故 南市府求償金額出爐：241萬元

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
高雄東南水泥4月1日因拆除工程事故，影響雙鐵運輸，也造成台南市政府損失，今天求償241萬餘元。圖／南市交通局提供
高雄東南水泥4月1日因拆除工程事故，影響雙鐵運輸，也造成台南市政府損失，今天求償241萬餘元。圖／南市交通局提供

今年4月1日連假期間，高雄東南水泥因拆除工程事故，導致高鐵、台鐵上百班列車班次受到影響，大批旅客被迫在台南高鐵站下車，造成周邊道路嚴重壅塞，南市府出動人力協助，衍生大量行政成本，今委託律師向東南水泥發函提出求償241萬餘元。

交通局表示，市長黃偉哲於事發當下立即指示成立緊急應變小組，出動警察、交通、民政、社會等相關局處出動支援，由副市長戴謙赴現場坐鎮指揮，工作同仁也留守至深夜高鐵恢復行駛，確認旅客疏運完畢，備極辛勞。

期間市府同仁除於現場協助協調，調度遊覽車及客運公司90輛專車協助雙鐵接駁旅客，同時因高鐵台南站一夜之間湧入10餘萬人旅客，警局也調派周遭警力進駐高鐵站周邊各主要道路，疏導道路交通以利接駁車進出順暢。

另區公所、民政局、社會局也都到現場關心、提供物資，市民服務熱線更在幕後加班解答民眾疑難，市府各局處總動員，衍生大量行政成本。

台南市政府表示，對於此一事故衍生的行政成本及造成市府的損失，已委任律師向東南水泥請求民事賠償241萬餘元，要求東南水泥應負責到底，以維台南市府及市民權益。

高鐵 台南

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