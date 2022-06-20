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每人補助1300元限額1800名 南市普重機駕訓補助受理中

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市普重機駕訓補助，今年共有1800個名額，即日起受理申請中。記者謝進盛／攝影
南市普重機駕訓補助，今年共有1800個名額，即日起受理申請中。記者謝進盛／攝影

交通部公路總局今年度再度擴大辦理普重機駕訓補助計畫，台南地區獲分配1500個名額，台南市政府另加碼300名，共計1800名，每人補助1300元，即日起受理中。

麻豆監理站進一步指出，公路總局今年辦理普重機駕訓補助計畫，全國共補助2萬個名額，台南地區獲分配1500個，南市政府更加碼補助300名，每人補助金額1300元，補助期間為即日起至今年11月30日止，只要年滿18歲，報名參加機車駕訓班訓練課程(16小時)後結訓並考取駕照者皆可申請。

目前台南地區已有5家合法機車駕訓班，包含永康區大灣駕訓班、成功駕訓班、仁德區大台南駕訓班、歸仁區中山駕訓班、長榮駕訓班，均有開設機車駕駛訓練課程。

另外為鼓勵民眾參加機車駕訓，嘉義區監理所今年持續與宏佳騰機車公司、光陽機車公司合作，結合機車駕訓制度辦理購車優惠活動，相關資訊可到嘉義監理所網頁「機車駕訓補助專區」查詢。

麻豆監理站說，根據交通大學研究統計，民眾參加機車名駕駛訓練相較未參加駕訓者，可減少32%違規風險及減少20%肇事風險，還可有效延長安全騎乘時間，顯見機車駕駛教育是改善交通事故迫切重要課題。

駕訓班 台南 監理站

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