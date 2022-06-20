聽新聞
test
0:00 / 0:00
每人補助1300元限額1800名 南市普重機駕訓補助受理中
交通部公路總局今年度再度擴大辦理普重機駕訓補助計畫，台南地區獲分配1500個名額，台南市政府另加碼300名，共計1800名，每人補助1300元，即日起受理中。
麻豆監理站進一步指出，公路總局今年辦理普重機駕訓補助計畫，全國共補助2萬個名額，台南地區獲分配1500個，南市政府更加碼補助300名，每人補助金額1300元，補助期間為即日起至今年11月30日止，只要年滿18歲，報名參加機車駕訓班訓練課程(16小時)後結訓並考取駕照者皆可申請。
目前台南地區已有5家合法機車駕訓班，包含永康區大灣駕訓班、成功駕訓班、仁德區大台南駕訓班、歸仁區中山駕訓班、長榮駕訓班，均有開設機車駕駛訓練課程。
另外為鼓勵民眾參加機車駕訓，嘉義區監理所今年持續與宏佳騰機車公司、光陽機車公司合作，結合機車駕訓制度辦理購車優惠活動，相關資訊可到嘉義監理所網頁「機車駕訓補助專區」查詢。
麻豆監理站說，根據交通大學研究統計，民眾參加機車名駕駛訓練相較未參加駕訓者，可減少32%違規風險及減少20%肇事風險，還可有效延長安全騎乘時間，顯見機車駕駛教育是改善交通事故迫切重要課題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言