新車進改車場改裝 現瑕疵才知原廠無法依約保固

雲林TOYOTA斗六營業所今天下午有數十名民眾到場抗議，營業所門口被拉滿抗議白布條、還有一台顯眼的藍色HULIX車上掛滿抗議看板，現場還有將近20輛同款車停在營業所門口，宛如大型車聚，警方也到場維持秩序。

民眾抗議布條上寫著：新車部配合知名大廠「山城四驅」亞洲車神陳和皇安裝呼吸管，車子出了狀況卻神回覆：「比賽車才需要氣密，服務廠不承認保固」、欺騙消費者權益等字。

據了解，TOYOTA斗六營業所2019年邀請陳和皇到場舉辦分享拉力賽，那時陳和皇座駕就是藍色HULIX，康姓男子當下心動，不但當場購車，還到陳和皇經營的山城四驅改車廠改車。

康姓車主取車後開著藍色HULIX與朋友溯溪，疑改裝廠加裝呼吸管無法完全氣密，在水深將近引擎蓋時不慎拋錨，最後只能用鐵鉤拉起，事後發現傳動軸故障，車主欲回原廠維修，卻被TOYOTA斗六營業所以改裝車輛無法保固為由拒絕，恐自付維修費數十萬，故到場抗議。

車主的楊姓友人氣憤表示，買車時業務員不但推銷車輛改裝，也請山城四驅老闆陳和皇現場展示車輛，於是車主接受業務員推薦加裝「呼吸管」及「後高蓋」，改裝後過水，才發現加裝之呼吸管完全無法氣密，造成車輛損傷，服務廠事後卻不承認保固，真的是神甩鍋。

TOYOTA斗六營業所員工透露，抗議民眾一早就來了，總共20多輛車全都堵在營業所、維修廠門口，今天是假日有許多人預約到廠保養，只能請客戶改天再來，營業損失金額相當高。