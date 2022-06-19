為弱勢家庭修繕 南市做工行善團今完成第100戶

打造「希望家園」目標，台南市勞工局結合各執業同業工會組成的做工行善團修繕志工團，今年在柳營區完成第100件個案，南市黃偉哲也趕來致意並發放「入厝禮」，讓案主感動不已。

南市「做工行善團」今持續兵分兩路接力前往柳營區和嘉義縣大埔鄉兩案家，修繕第100案黃家，修繕前衛浴設備在屋外，廁所環境簡陋衛生環境不佳，房屋因年久失修門板、窗台等遇雨會滲漏水，修繕後浴室和廚房便利整潔許多，也改善衛生環境不少。

今在電氣志工完成浴室廚房等設備安裝及油漆志工壁面美化粉刷作業，修繕後房舍門(窗)台不再漏水，室內照明不僅充足還有志工溫暖修復的二手家具。