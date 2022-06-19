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為弱勢家庭修繕 南市做工行善團今完成第100戶

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲也趕來親刷油漆表達對修繕志工的肯定與敬意。圖 ／台南市政府勞工局提供
台南市長黃偉哲也趕來親刷油漆表達對修繕志工的肯定與敬意。圖 ／台南市政府勞工局提供

打造「希望家園」目標，台南市勞工局結合各執業同業工會組成的做工行善團修繕志工團，今年在柳營區完成第100件個案，南市黃偉哲也趕來致意並發放「入厝禮」，讓案主感動不已。

南市「做工行善團」今持續兵分兩路接力前往柳營區和嘉義縣大埔鄉兩案家，修繕第100案黃家，修繕前衛浴設備在屋外，廁所環境簡陋衛生環境不佳，房屋因年久失修門板、窗台等遇雨會滲漏水，修繕後浴室和廚房便利整潔許多，也改善衛生環境不少。

今在電氣志工完成浴室廚房等設備安裝及油漆志工壁面美化粉刷作業，修繕後房舍門(窗)台不再漏水，室內照明不僅充足還有志工溫暖修復的二手家具。

黃偉哲今也準備紅包、電鍋以及勞工局晴天坊弱勢勞工夥伴手作繡有市花與市鳥的涼被組要贈給案家作為完工的入厝禮，也頒發感謝牌予慈濟基金會動員志工協助居家環境清潔及豐成建設董事長王智民董事長、鴻仲生物科技董事長張靖明感謝響應捐助修繕材料費用，同時也感謝南市實踐夢想者聯盟協會長期結合台灣松下電器、美德醫療、大成長城、量崴公司等企業贊助，捐贈電子鍋、物資及入厝紅包給修繕弱勢案家。

為弱勢家庭修繕， 南市做工行善團今在柳營區完成第100戶個案。圖 ／台南市政府勞工局提供
為弱勢家庭修繕， 南市做工行善團今在柳營區完成第100戶個案。圖 ／台南市政府勞工局提供

勞工局 浴室 黃偉哲

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