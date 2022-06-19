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嘉市城隍廟宣布今年普度照常 發表3款「城隍長壽餅」
嘉義市城隍廟去年因疫情，除了農曆7月1日起「城市輪普」活動以外，其餘法會等都取消，今年宣告正常舉行，廟方今還發表「城隍長壽餅」，表示用料簡單天然，3種禮盒款式，包裝設計融入城隍夜巡等遶境祈福元素，要當推展宗教祭典的最佳伴手禮。
委託製造商厚米烘培負責人郭倍滋說，之前帶餅乾到嘉市城隍廟拜拜，並留在廟裡給信徒享用，獲廟方回饋說很多人表示好吃，於是將配方調整， 沒加香精、香料、防腐劑，用進口發酵奶油，希望來祈求城隍爺信徒能長壽；一共推出「呷甜甜高雅禮盒」、「城隍夜巡禮盒」與「時來運轉提盒」3種款式。
市長黃敏惠今出席長壽餅發表活動，每年農曆7月，城隍中元祭典皆承襲百年傳統遵循古禮辦理，廟方延續2021年台灣設計展在嘉市的理念，跨界與烘焙業合作推出長壽餅，適用於各種慶典節日，也祈求在城隍爺等眾神明的庇佑下，疫情能夠早日結束，盡快回歸社會日常。
嘉市城隍廟董事長賴永川說，廟方每年農曆6月27日到7月1日舉辦「城隍開恩，全嘉開普」，呈現完整起鼓、豎燈篙、放水燈、淨爐除穢及開普的輪普儀式；月中7月13日到15日「城隍領航，佛道超度」，舉辦佛道超渡拔薦大法會；鬼門關後，農曆8月1日展開「城隍夜巡，夯枷解厄」祈福遶境活動，隔天8月2日「綏靖城隍，聖誕千秋」慶典，無上福田功德圓滿。
今長壽餅發表會的開場，廟方也與阮劇團合作，演員群以熱鬧的話劇演繹「城隍中元祭」4大主軸城隍開普、超渡拔薦、城隍夜巡、城隍聖誕，為整場活動揭開序幕。
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