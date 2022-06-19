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台南西港灌溉渠道遭偷倒廢油 緊急設攔油索阻汙染
台南市西港區永樂里一處灌溉水路，今早遭人偷倒廢油，憂心汙染農田與魚塭，台南市政府環保局等單位緊急聯手在下游七股區設置3處攔油繩阻絕油汙擴大，正全力追查不肖者。
台南市政府水利局說，今早環保局接獲七股區民眾通報，農田水利署西港分線灌溉水路遭偷倒廢油料，受到影響範圍為西港區及七股區灌溉區域。水利局緊急派員巡檢附近區域排水，在七股大塭寮排水槺榔社區附近發現廢油料。
水利局第一時間派遣搶修搶險廠商在大塭寮排水下游設置3處攔油索設法阻斷油汙，而上游西港區疑似傾倒位置，經查屬農田水利署嘉南管理處管灌溉水路，嘉南管理處已先行關閉各分線沿線水閘門避免影響農作，目前由環保局吸除油汙作業中。
環保局表示，除清除油汙，也獲報在西港區永樂里區段137-8地點水溝蓋附近地面發現油漬，懷疑行為人可能以空桶盛裝漏油後傾倒道路側溝，數量仍待釐清，正循線追查溯源中，一旦查獲將嚴辦到底。
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