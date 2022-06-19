每棵樹都有！雲林大埔社區獨角仙大軍壓境 遊客近距離觀賞嗨翻

夏天來了！獨角仙也爬出土了！今年獲選雲林縣社區文化景觀營造獎的「大埔社區兩個太陽濕地」經過一小段時間的整治，已做好新的竹子休憩亭，木棧步道也修好開放行走，且現正值獨角仙季節，在光蠟樹上出現許多獨角仙、鍬形蟲駐足身影，數量多到讓遊客超興奮。

古坑大埔社區發展協會理事長張和賢表示，6、7月正是獨角仙的季節，大埔社區有許多光蠟樹，吸引鍬形蟲、獨角仙駐足，今年因環境保育成果佳，獨角仙數量相當多，隨處走走看看都能發現獨角仙的蹤跡，但也提醒大家，讓獨角仙待在適合牠生長的天然環境，才是對獨角仙最好的祝福。

張和賢也說，大埔社區今年以「2個太陽濕地」獲選雲林縣社區文化景觀營造獎，因太陽西下時，在清澈湖面倒映出太陽故得名，經過一小段時間的整治，已做好新的竹子休憩亭可搶先體驗，木棧步道維修也接近完工，已經可以開放遊客行走，歡迎喜愛大埔社區的朋友一起來走走。

古坑大埔社區發展協會表示，獨角仙主要以樹木傷口處的汁液，或熟透的水果為食，常常聚集在青剛櫟流出樹液處，雖然大埔社區有許多獨角仙，但對作物林木基本不造成危害。