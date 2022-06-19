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嘉市西區國民運動館拚發包 運動項目僅3類 議員盼多元

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府爭取中央補助預計在自強街、大富路興建「西區全民運動館」，圖為外觀模擬圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府爭取中央補助預計在自強街、大富路興建「西區全民運動館」，圖為外觀模擬圖。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府獲前瞻補助將於自強街、大富路興建「西區全民運動館」，達到東和西區各有1個公有運動館，有議員及里長在公聽會說，目前規畫僅有游泳、羽球、體適能3大類，盼更多元，也別像東區運動中心停車位少；市府教育處表示，納入意見做調整，汽機車位將超過百位，目標2025年營運。

市府日前辦「西區全民運動館促參前置作業公聽會」，包括議員、里長及單項運動委員會幹部等出席，議員鄭光宏說，東區國民運動中心最被詬病停車問題，不少人希望預先規畫好車位，別讓停車成去運動的困擾。

鄭光宏也說，館內目前規畫能做的運動，包括50公尺水道游泳池、6面羽球場，其餘多功能教室用來健身房、韻律、體適能中心等，大致分為游泳、羽球、健身3大類，恐有些單項運動沒顧及，項目較少，參加公聽會的人希望能更多元。

市府教育處長林立生說，收集意見後會納入規畫調整，西區運動館未來委外營運，也要考慮營業面，例如東區體育中心的桌球借用率偏低，後續調整空間。

市府體育場長林居璋指出，希望全民來運動，無法放進各項球類運動，要做取捨，例如很多學校都有籃球場、港坪體育場也有風雨球場，市場調查評估後，游泳、羽球及健身體適能需求高，近半經費打造50公尺溫水游泳池，也是嘉市公有首個50公尺水道，還附兒童泳池、蒸氣室等，羽球場因燈光考量，暫不做綜合球場，但未完全定案。

林居璋認為，西區國民體育館經費4億2000多萬元，規畫已送體育署，持續納入地方聲音做調整，經費若不足會盡快提追加預算，目標是今年完成統包工程發包、動土，明年6月建築物正式開工，2024年底完工，並於2025年上半年完成驗收、開始營運。

嘉義市政府爭取中央補助預計在自強街、大富路興建「西區全民運動館」，圖為外觀模擬圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府爭取中央補助預計在自強街、大富路興建「西區全民運動館」，圖為外觀模擬圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府爭取中央補助預計在自強街、大富路興建「西區全民運動館」，圖為外觀模擬圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府爭取中央補助預計在自強街、大富路興建「西區全民運動館」，圖為外觀模擬圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府爭取中央補助預計興建「西區全民運動館」，日前辦公廳會。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府爭取中央補助預計興建「西區全民運動館」，日前辦公廳會。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府爭取中央補助預計在自強街、大富路興建「西區全民運動館」，圖為外觀模擬圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府爭取中央補助預計在自強街、大富路興建「西區全民運動館」，圖為外觀模擬圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府爭取中央補助預計興建「西區全民運動館」，日前辦公廳會。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府爭取中央補助預計興建「西區全民運動館」，日前辦公廳會。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府爭取中央補助預計在自強街、大富路興建「西區全民運動館」。本報資料照片
嘉義市政府爭取中央補助預計在自強街、大富路興建「西區全民運動館」。本報資料照片

體育 健身 嘉義

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