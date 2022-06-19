斗南農會總幹事紛爭不斷 雙方各說各話

雲林縣斗南鎮農會總幹事人選紛爭不斷，本周互相上法院按鈴申告後，因苦無結果，雙方只能各自表述，行政院農業委員會輔導處長陳俊言17日親臨斗南鎮農會說明，雲林縣政府也在昨天發表聲明，前者認同張燕容與農會總幹事委任關係，後者反之。

雲林縣政府表示，因去年第19屆臨時理事會由無召集權利的代理總幹事李日煌召集，而非由理事長或縣府農業輔導員，所以召集程序違法，會議決議當然無效，地方法院也在5月16日判決，張燕容與斗南鎮農會間之總幹事委任關係不存在，

陳俊言表示，因去年的11月30日張燕容當選總幹事會議是否有效仍在上訴，農委會6月13日即函釋，斗南農會總幹事一職並未出缺，但雲林縣農會竟無視農委會函釋，逕派盧瓊枝擔任代理總幹事，將對此予以究責。

陳俊言也說，吳錦宗賄選被查獲且認罪，雖認罪協商大部分會處緩刑，仍可回選理事一職，但農委會已依農會法46條將他解職，雖仍在訴訟中，但因吳錦宗本身有保護管束，依農會法用人規定，他根本就沒有復職的可能，且地方法不得牴觸中央法，盼地方政府恪守職權。

雲林縣政府也說，身為基層農會之主管機關自當遵從法院判決意旨，對於斗南鎮農會違法情事予以監督與糾正。但對斗南鎮農會以新聞稿聲明「雲林縣政府面對斗南鎮農會總幹事選舉爭議，自始未曾恪守行政中立，一再曲解農會法，無視基於法律統一性」感到遺憾。