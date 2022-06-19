53歲時心律不整昏厥醒來就想畫 蔡玉葉油畫反映心情

「人生百繪─蔡玉葉油畫創作展」即日起至7月17日，在台中市港區藝術中心展覽室B展出，藝術家蔡玉葉藉由對生活的領悟與感知，以創作抒發喜怒哀樂的心情寫照。

港區藝術中心表示，1946年出生於台南下營的蔡玉葉，雖非藝術科系畢業，自小就喜歡塗鴉、畫畫，步入社會後從事的工作都與「美」有關，像是電影、舞台、婚紗、美髮及服飾。

她53歲時在一場腳踏車休閒漫遊中，因心律不整發作，突然昏厥，醒來時直覺讓她拿起畫筆作畫，她從未學習過抽象作品，抽象創作一張張完成，一場意外開啟她的創作人生。

蔡玉葉表示，她的作品，除形式美感，更蘊含深厚的意念，需要觀展者藉由理性邏輯進行辯證；有些作品，反映她內心深處的情緒共鳴，大家只需靜靜體會作品上的色彩和空間氣息，就能發現藝術不只是我們生命中的唯一，還包含更多豐富的面相值得我們去細細體會。